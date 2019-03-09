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      Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе: красноречивое фото

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      ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Донбассе
      ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Донбассе / Фото из Twitter

      Военные Вооруженных сил нанесли мощный удар по позиции пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, в результате чего она была полностью уничтожена.

      Блиндаж оккупантов был расположен в районе Ясиноватской развязки, рассказал блогер Necro Mancer в Twitter.

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      Останки блиндажа,
      – подписал он фото.

      В то же время, СМИ оккупантов сообщили, что блиндаж сгорел дотла после меткого выстрела украинских войск. Благодаря минометному обстрелу им удалось полностью уничтожить укрепления боевиков.


      ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Донбассе

      Отметим, это может быть позиция, видеоуничтожение которой ранее показали украинские военные. Они метким ударом ликвидировали огневую точку российских оккупантов, в результате чего погиб пророссийский боевик.

      Украинские защитники могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе, ведь часто ликвидируют вражеские позиции и технику. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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