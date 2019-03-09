Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі: промовисті фото

Військові Збройних сил завдали потужного удару по позиції проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, внаслідок чого вона була повністю знищена.

Бліндаж окупантів був розташований в районі Ясинуватської розв'язки, розповів блогер Necro Mancer в Twitter.

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Останки бліндажа,

– підписав він фото.

Водночас, ЗМІ окупантів повідомили, що бліндаж згорів дотла після влучного пострілу українських військ. Завдяки мінометному обстрілу їм вдалося вщент знищити укріплення бойовиків.



ЗСУ знищили позицію окупантів на Донбасі

Зазначимо, це може бути позиція, відеознищення якої раніше показали українські військові. Вони влучним ударом ліквідували вогневу точку російських окупантів, внаслідок чого загинув проросійський бойовик.

Військові ЗСУ можуть похвалитися значними досягненнями на Донбасі, адже часто ліквідовують ворожі позиції та техніку. Раніше їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.