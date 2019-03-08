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      Збройні сили України готові до наступу на Донбасі, – Наєв

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      Армія України готова до наступу на Донбасі
      Армія України готова до наступу на Донбасі / Фото 24 каналу

      Українські військові готові боротися за окуповані території проти проросійських бойовиків на Донбасі. Бійці готові до всіх форм і способів ведення боротьби.

      Україна повинна повернути окупований Донбас під свій контроль, заявив командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв в ефірі шоу "Право на владу" на 1+1.

      Читайте також: Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти

      ООС готові до всіх форм і способів ведення збройної боротьби. Я би не був командувачем, і мої підлеглі не були би воїнами Об’єднаних сил, якби ми не були готові до всіх форм і способів, які передбачає збройна боротьба в цілому,
      – наголосив генерал-лейтенант.

      Командувач ООС відзначив, що як військова людина вважає, що за українські землі і за український народ "треба воювати і треба перемогти".

      Путін давно стягує на кордон з українсько-російський кордон важке озброєне та тисячі своїх військових. Це може свідчити про підготовку Кремля до наступальної операції на Україну. Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.


      Звідки Росія може вторгнутися в Україну

      Як Україна буде намагатися повернути окупований Донбас? Україні для того, щоб повернути тимчасово окуповану територію слід буде іти на компроміси, проте Київ не збирається легалізовувати жодні злочинні структури. Глава МЗС Павло Клімкін наголошує, що для поступового переходу Донбасу у склад України потрібно, щоб звідти забралася Росія і зайшли миротворчі сили.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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