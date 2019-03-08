Вооруженные силы Украины готовы к наступлению на Донбассе, – Наев

Украинские военные готовы бороться за оккупированные территории против пророссийских боевиков на Донбассе. Бойцы готовы ко всем формам и способам ведения борьбы.

Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль, заявил командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев в эфире шоу "Право на власть" на 1+1.

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ООС готовы ко всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы ко всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий ООС отметил, что как военный человек считает, что за украинские земли и украинский народ "надо воевать и надо победить".

Путин давно стягивает на украино-российскую границу тяжелое вооружение и тысячи своих военных. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к наступательной операции на Украину. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысяч своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, превращающее полуостров в стартовую площадку для ее ракет.

Откуда Россия может вторгнуться в Украину

Как Украина будет пытаться вернуть оккупированный Донбасс?

Украине для того, чтобы вернуть временно оккупированную территорию, нужно будет идти на компромиссы, однако Киев не собирается легализировать никакие преступные структуры. Глава МИД Павел Климкин подчеркивает, что для постепенного перехода Донбасса в состав Украины нужно, чтобы оттуда убралась Россия и зашли миротворческие силы.