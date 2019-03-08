00:45
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Вооруженные силы Украины готовы к наступлению на Донбассе, – Наев

      57 Читати новину українською
      Армия Украины готова к наступлению на Донбассе
      Армия Украины готова к наступлению на Донбассе / Фото 24 канала

      Украинские военные готовы бороться за оккупированные территории против пророссийских боевиков на Донбассе. Бойцы готовы ко всем формам и способам ведения борьбы.

      Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль, заявил командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев в эфире шоу "Право на власть" на 1+1.

      Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

      ООС готовы ко всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы ко всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом,
      – подчеркнул генерал-лейтенант.

      Командующий ООС отметил, что как военный человек считает, что за украинские земли и украинский народ "надо воевать и надо победить".

      Путин давно стягивает на украино-российскую границу тяжелое вооружение и тысячи своих военных. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к наступательной операции на Украину. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысяч своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, превращающее полуостров в стартовую площадку для ее ракет.

      Откуда Россия может вторгнуться в Украину

      Как Украина будет пытаться вернуть оккупированный Донбасс?
      Украине для того, чтобы вернуть временно оккупированную территорию, нужно будет идти на компромиссы, однако Киев не собирается легализировать никакие преступные структуры. Глава МИД Павел Климкин подчеркивает, что для постепенного перехода Донбасса в состав Украины нужно, чтобы оттуда убралась Россия и зашли миротворческие силы.

      blog_ava
      Сеть взорвала пародия на песню MARUV: курьезное видео
      7 марта
      904
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Сергей Наев Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      7 марта , 22:14 Главные новости 7 марта: обыски НАБУ у Гладковских и кто снялся с выборов в последний момент
      430
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 33544
      Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      7 марта , 22:02 Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      Антон Голобородько 964
      Должно ли 8 марта быть выходным: мнения известных украинцев
      7 марта , 21:01 Должно ли 8 марта быть выходным: мнения известных украинцев
      Світлана Попова 183
      Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом
      7 марта , 20:00 Что произошло в "Нафтогазе": почему глава НАК не может попрощаться с креслом
      Євгенія Мазур 650
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кто обкрадывает украинцев: цены завышены на 20-30%
       16 июня 2015 , 00:12
      Террористы обстреливают Стаханов
       24 января 2015 , 14:36
      Volkswagen снимает с конвейера Beetle
       14 сентября 2018 , 12:08
      Мужчина 13 часов просидел в запертой машине, потому что не знал, как ее открыть
       14 сентября 2018 , 14:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук