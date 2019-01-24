Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал проанализировал реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. Один из самых важных вопросов – завершение войны с Россией.

Какие пути решения военного конфликта предлагают кандидаты в президенты – далее в материале 24 канала.

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Тему войны кандидаты старательно обходят

Как отмечают специалисты, практически ни один из кандидатов в президенты не предлагает четкого плана завершения войны с Россией. Как пишет экс-глава СНБО Владимир Горбулин, нет понятных программ, стратегического видения будущего, адекватного понимания международной ситуации, осознания уровня и характера угрозы, которую несет Россия. По его убеждению, единицы в украинской политике способны мыслить и просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперед. Что важно – среди кандидатов много агентов влияния России, которая активно вмешивается в избирательный процесс в Украине.

Кандидаты в президенты не предлагают четкого плана действий

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В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: тема окончания войны – очень сложная. У всех серьезных кандидатов в президенты есть понимание, что легко проблему не решить.

Простого решения, как завершить войну с Россией, нет. Можно пообещать все, что угодно. Все зависит от Путина. Плюс позиция Запада. Украина, к сожалению, не является решающей стороной. Можно говорить о позиции силы, нашей самостоятельности, но должна быть общая позиция с Западом. Много ограничений в поиске формулы решения конфликта с Россией. И кандидаты избегают конкретики. Потому что выполнить не смогут,

– замечает Владимир Фесенко.

Переговоры, изменение формата переговоров, восстановление ядерного статуса

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает: Юлия Тимошенко обещает восстановить единство Украины, вернуть оккупированные части Донбасса и Крым. Тимошенко имеет свою формулу – "Будапешт плюс". Лидер Батькивщины намерена пригласить в Украину руководителей стран-подписантов Будапештского меморандума – США, Великобританию и Россию, а также лидеров Франции, Китая, Германии и Верховного комиссара ЕС по вопросам безопасности.

Юлия Тимошенко обещает вернуть Донбасс и Крым по своей формуле

По словам Владимира Фесенко, у Тимошенко гибкая позиция. Она не исключает минских соглашений и минский формат переговоров.

"Будапешт плюс" – это расширение нормандского формата, к которому Тимошенко предлагает присоединить других членов ядерного клуба, включая Китай и ЕС. Можно попробовать. Нет уверенности, что это принесет результат. Все зависит от позиции России. Все проблемы в Нормандском формате сохранятся и в другом. Дело не в формате, а в противоположности позиций Киева и Москвы,

– замечает Фесенко.

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Петр Порошенко

Что обещает: Основной акцент Порошенко – это выполнение минских соглашений, сильная армия, мир на основе национальных интересов Украины. Не на основе капитуляции. Войну Петр Порошенко хочет завершить мирным путем дипломатии и антироссийских санкций. Плюс введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории с доступом к украинско-российской границе.

У Петра Порошенко мирный план урегулирования

Эксперты считают, что минские соглашения выгодны только России, а дипломатией и санкциями войну не завершить. По словам юриста-международника Геннадия Друзенко, особый статус Донбасса, предусмотренный "Минском-2" – раковая опухоль для Украины.

Если Донбасс получит особый статус, как прописано в минских соглашениях, это грозит всей Украине тем, что внутри нас будет раковая опухоль, которая будет блокировать наши инициативы на парламентском уровне,

– отмечает Геннадий Друзенко.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Известный шоумен в интервью заявил, что "с Россией придется договариваться". Зеленский полностью исключил вариант военного освобождения оккупированных территорий.

А какие есть пути? Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против. Придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек,

– заявил Зеленский.

Владимир Зеленский против силового сценария и за переговоры с Россией

В то же время, по словам Зеленского, говорить надо с россиянами, поскольку с марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" говорить нет смысла.

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По мнению Фесенко, у Зеленского пока конкретики нет. Очевидно, на тему внешней политики и национальной безопасности больше будут говорить его советники.

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает: У Анатолия Гриценко также мирный план. Кандидат в президенты отмечает, что капитулянтского возвращения Донбасса не будет, и оккупированные территории он вернет без "особых статусов", но дипломатическими, военными, экономическими, санкционными средствами совместно с зарубежными партнерами. Гриценко предлагает перекрыть границу и пойти на определенные компромиссы с Россией в этом вопросе. После этого – разоружить террористические формирования в ОРДЛО.

Полковник Анатолий Гриценко тоже за мирное урегулирование и компромиссы

Впрочем, какие это должны быть компромиссы, Гриценко не указывает.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Что обещает: Юрий Бойко – один из агентов России, фактически ставленник Кремля. Поэтому его план прост и понятен.

Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта – ради мира и возвращение территорий и населения под юрисдикцию Украины. Украина выполнит все международные обязательства для установления мира на Донбассе. Сделаем все, чтобы прекратить вооруженный конфликт исключительно мирным путем,

– отмечается в программе Бойко.



Юрий Бойко за полную капитуляцию перед Россией

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В переводе это означает: прямые переговоры с пророссийскими боевиками, признание войны с Россией внутренним гражданским конфликтом, предоставление Донбассу автономии.

Бойко предлагает переговоры с сепаратистами. Это ничего не даст, потому что все решает Москва. Это не будет принято значительной частью украинского общества, и мира не принесет. Наоборот обострит ситуацию, и спровоцирует кризис в Украине,

– отмечает Владимир Фесенко.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает: Лидер Радикальной партии предлагает сделать армию еще сильнее, и готов сделать все для мира. Но не ценой капитуляции.

Наша цель – победа. А победить в войне мы сможем только тогда, когда будем иметь сильную экономику. Я буду жестко отстаивать национальные интересы на международной арене. Вместо того, чтобы гнуть спину перед "партнерами" – буду требовать от них выполнения Будапештского меморандума. Если документ не выполняется – мы имеем полное право заявлять о возобновлении статуса ядерного государства. Требуем прямого военного соглашения с США,

– подчеркивает Олег Ляшко.

Олег Ляшко хочет соглашения с США и возобновление ядерного статуса

По мнению Фесенко, ядерный статус – популизм.

Идея вернуть статус ядерного государства выглядит красиво, а на практике это будет означать конфликт и разрыв партнерских отношений с западными партнерами. К тому же, это требует капитальных финансовых вложений. Прямого военного соглашения с США требовать можно. Это не новая инициатива. Легко сказать, но достичь без согласия США невозможно. А США осторожно к этому относятся. Не хотят брать ответственность за страну, которая воюет с Россией. Это втягивание в прямой конфликт,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

Александр Вилкул, "Оппоблок – Партия мира и развития"

Александр Вилкул обещает быстрый мир после переговоров с Россией

Что обещает: Вилкул также один из проророссийских кандидатов, который борется за голоса на юге и востоке. Вилкул предлагает перезапустить переговорный процесс в Минске и быстро прекратить войну на Донбассе. Перезапустить процесс в понимании Вилкула, как и у Бойко, – подключить представителей оккупированных администраций и договориться с Россией и США.

Андрей Садовый, "Объединение "Самопомич"

Андрей Садовый предлагает выработать общую позицию с европейскими соседями

Что обещает: Андрей Садовый убежден, что Украина должна иметь сильную линию обороны.

Сегодня многие говорят, что нам нужны различные переговорные форматы для того, чтобы закончить войну на Донбассе. Вопрос не решается за один день, поскольку со слабой страной никто серьезно говорить не будет. Мы должны быть сильными. Нужен украинский формат. Надо в Киев приглашать те страны, которые реально понимают угрозу России – к примеру, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Румынию. Совместно с ними нужно выстраивать систему нашей защиты, ведь, если проблемы есть в Украине, то эти страны будут следующими,

– отмечает Андрей Садовый.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает: Представитель правых сил считает, что войну не завершить чисто военным путем. Поэтому нужен комплексный подход. В частности, укрепление экономики и увеличение военного налога с олигархов. Руслан Кошулинский также предлагает изменение переговорного формата.

У нас военное, идеологическое и экономическое противостояние с Россией. Нам не хватает современного эффективного оружия, поэтому надо переоснастить наше оружие. Плюс дипломатически-политические шаги. Мы пошли путем Нормандского формата, хотя Франция и Германия – экономические партнеры Москвы. Надо привлечь гарантов Будапештского меморандума – США и Великобританию, чтобы они реально помогали Украине на дипломатическом, военном, политическом уровнях,

– считает Кошулинский.

Руслан Кошулинский предлагает комплексный подход

Как отмечает Фесенко, включение новой страны в переговорный процесс зависит от согласия России. Чем больше участников – тем сложнее переговоры. К тому же, по его мнению, никто из больших стран не пойдет на это.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Валентин Наливайченко имеет четкий план, но детали не озвучивает

Что обещает: Экс-глава СБУ обещает восстановить мир и территориальную целостность Украины и заявляет, что имеет четкий и действенный план. Хотя этот план очень абстрактный. Валентин Наливайченко предлагает создать современную украинскую армию. В частности, резервную Добровольческую Армию. Обеспечить развитие оборонно-промышленного комплекса: установить четкий бюджетный норматив на финансирование армии, загрузить оборонными заказами украинские заводы.