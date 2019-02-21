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      Нам придется идти на компромиссы, – Климкин рассказал, как Украина вернет оккупированный Донбасс

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Украине в будущем вместе с безопасностью компонентом нужен стратегический план того, как можно экономически коренным образом перестроить Донбасс. Для того, чтобы вернуть временно оккупированную территорию нужно будет идти на компромиссы, однако Украина не собирается легализировать никакие преступные структуры.

      Минские договоренности на этот момент выполнили свою главную роль: побудили Россию прекратить активные боевые действия. Впрочем, пора переходить к новым действиям. Для постепенного перехода Донбасса в состав Украины нужно, чтобы оттуда убралась Россия, рассказал министр иностранных дел Украины в интервью "Цензор.нет".

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      У нас с Россией фундаментально разное видение Минских договоренностей. Мы исходим из того, что сначала Россия убирается, а потом начинается процесс. Россия понимает это с точностью до наоборот. Все прекрасно понимают, что должен быть переходный период в возвращении Донбасса в Украину. В Украину во всех смыслах – в правовом, а главное в человеческом и ментальном,
      – отмечает Климкин.

      По его словам, здесь есть несколько аспектов.

      • Первый – безопасный: не можно завезти на Донбасс международную миссию, когда там находятся российские войска, оружие и наемники

        "В процессе развертывания международного компонента должны быть демонтированы российские оккупационные администрации. Некоторым европейским политикам это трудно понять. Они предлагают: а может, Россия будет там присутствует в какой-то форме? Но сегодня для большинства очевидно, что так не должно быть", – объясняет Климкин.
      • Второй – план по перестройке Донбасса: прекрасно понятно, что абсолютное большинство индустриальных мощностей региона уже никогда не заработают, как раньше. Нужно выработать новую экономическую модель и ее восприятие людьми.

      "Все, что происходит на оккупированных территориях сейчас – это серые схемы. Есть подозрения, что там под контролем российских спецслужб действуют схемы по отмыванию денег. Металлургическая продукция из оккупированных регионов продается с дисконтом, с махинациями. Это, кстати, стимул для многих в РФ сохранять существующий статус-кво. Мы пытаемся отслеживать это, то есть вся экономика там должна быть фундаментально перестроена", – убежден глава украинского МИД.

      В то же время, Климкин считает, что Россия будет пытаться всеми возможными ей способами заморозить конфликт.

      Мы и все наши друзья, понимаем, что заморозка – это плохая опция. Идеальных решений на самом деле не бывает. И нам придется идти на компромиссы. Но то, что никогда не произойдет – так это легализация структур, которые Россия создала на оккупированных территориях, и инкорпорация этих структур в Украине. Пока Россия не уберется с Донбасса, он не имеет шансов быть инкорпорированным в Украину,
      – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

      Отметим, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: позиция Евросоюза по восстановлению отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей является бесперспективной.

      Что такое минские соглашения?
      Это комплекс мер по выполнению Минского протокола, согласованного на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Еще их называют "Минск-2" переговоры "нормандской четверки".
      Минские соглашения содержат 13 пунктов. Это – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и его строгое выполнение, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также – мониторинг миссией ОБСЕ режима прекращения огня и отвода оружия с применением всех необходимых технических систем.

      blog_ava
      Главарь пророссийских боевиков говорит, что готов разговаривать с Киевом
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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