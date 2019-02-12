"Это бесперспективно": Лавров дерзко ответил ЕС на требования относительно Донбасса

Позиция Европейского Союза относительно восстановления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей относительно войны на Донбассе бесперспективна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в целом РФ имеет заинтересованность в нормализации отношений с ЕС, передает ТАСС.

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С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции относительно того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию,

– заявил он.

Российский министр также в очередной раз обвинил украинскую власть в якобы невыполнении минских соглашений. Кроме того, он отличился заявлением, что в Украине якобы есть нарушение прав и свобод, в том числе языковых, религиозных.

"То, что Евросоюз и НАТО закрывают глаза на эти опасные процессы, конечно же, не украшает эти две организации, которые постоянно представляют себя как образцовые демократические структуры", – добавил Лавров.

Евросоюз постоянно требует от РФ выполнения минских договоренностей. Из-за игнорирования этих требований, ЕС ввел и усиливает экономические санкции против Кремля. Кроме того, США также призывают Россию выполнить минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.

Что такое минские договоренности?​

"Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнуто на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц.



Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.