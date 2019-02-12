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      "Это бесперспективно": Лавров дерзко ответил ЕС на требования относительно Донбасса

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      Лавров назвал бесперспективным требование ЕС выполнить минские соглашения
      Лавров назвал бесперспективным требование ЕС выполнить минские соглашения / Getty Images

      Позиция Европейского Союза относительно восстановления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей относительно войны на Донбассе бесперспективна.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в целом РФ имеет заинтересованность в нормализации отношений с ЕС, передает ТАСС.

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      С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции относительно того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию,
      – заявил он.

      Российский министр также в очередной раз обвинил украинскую власть в якобы невыполнении минских соглашений. Кроме того, он отличился заявлением, что в Украине якобы есть нарушение прав и свобод, в том числе языковых, религиозных.

      "То, что Евросоюз и НАТО закрывают глаза на эти опасные процессы, конечно же, не украшает эти две организации, которые постоянно представляют себя как образцовые демократические структуры", – добавил Лавров.

      Евросоюз постоянно требует от РФ выполнения минских договоренностей. Из-за игнорирования этих требований, ЕС ввел и усиливает экономические санкции против Кремля. Кроме того, США также призывают Россию выполнить минские соглашения – прекратить огонь на Донбассе и убрать оттуда свои войска и вооружение.

      Что такое минские договоренности?​
      "Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнуто на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц.

      Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности Евросоюз Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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