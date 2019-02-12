"Це безперспективно": Лавров зухвало відповів ЄС на вимоги щодо Донбасу

Позиція Європейського Союзу щодо відновлення відносин з Росією тільки за умови виконання Москви мінських домовленостей щодо війни на Донбасі є безперспективною.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що загалом РФ має зацікавленість у нормалізації відносин з ЄС, передає ТАСС.

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З нашого боку була підкреслена безперспективність зайнятої Брюсселем позиції щодо того, що нормалізація відносин з Росією можлива тільки після виконання Москвою мінських домовленостей з українського врегулювання,

– заявив він.

Російський міністр також в черговий раз звинуватив українську владу у нібито невиконанні мінських угод. Окрім того, він відзначився заявою, що в Україні нібито є порушення прав і свобод, в тому числі мовних, релігійних.

"Те, що Євросоюз і НАТО закривають очі на ці небезпечні процеси, звичайно ж, не прикрашає ці дві організації, які постійно презентують себе як зразкові демократичні структури", – додав Лавров.

Євросоюз постійно вимагає від РФ виконання мінських домовленостей. Через ігнорування цих вимог, ЄС ввів та посилює економічні санкції проти Кремля. Окрім того, США також закликають Росію виконати мінські угоди – припинити вогонь на Донбасі і прибрати звідти свої війська і озброєння.

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб.



Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.