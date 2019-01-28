Новий мирний план для Донбасу замість мінських угод: що розробили в ОБСЄ

В Організації безпеки та співробітництва у Європі підготували новий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, який має прийти на зміну мінським угодам. Передбачається, що у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агенство Євросоюзу. Також, відповідно до документу, Росія та Україна мають укласти договір, який потім повинні схвалити парламенти.

Про це розповів Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік у коментарі газеті Kleine Zeitung.

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"Протягом останніх років ми побачили, що мінські домовленості не є зовсім чітким. Важливим моментом є те, що для реалізації центрального елементу – проведення місцевих виборів – треба допомогу ззовні. Ми дійшли висновку, що це може бути лише ООН. ОБСЄ має завданням оцінювати виборчий процес, а тому вона не може організовувати вибори. До того ж, додається безпековий аспект", – підкреслив він.

Як зауважив дипломат, новий план був презентовано під час останнього засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у грудні у Мілані, де були присутніми представники України, Росії, Німеччини та Франції. Усі вони могли задавати питання та робити коментарі.

Відповідно до нового мирного плану щодо Донбасу, ООН і ОБСЄ функціонуватимуть не паралельно, а разом під спільним керівництвом на чолі з так званим спеціальним представником. Вищезазначене стосується як військового та поліцейського компонентів з боку ООН, так і спостережної місії ОБСЄ, яка вже діє на місцях.

Також у ОБСЄ пропонують створити агентство Євросоюзу з відновлення Донбасу, яке б діяло за прикладом того, що було після війни на Балканах. Діяльність цього агентства має поширюватися на всі райони Донецької та Луганської областей. Водночас воно повинно співпрацювати з керівництвом місії ООН та ОБСЄ, але не перебувати під його керівництвом, тобто бути автономним.

Сайдік додав, що ситуація на Сході України відрізняється від тієї, що була під час інтеграції Східної Славонії в Хорватію.

Відтак, новий мирний план мають підписати очільники країн "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції та Німеччини, а опісля необхідно, аби його затвердили парламенти.

Потрібна угода, яка дійсно матиме вагу в політичному та правовому планах. Мінські домовленості не ратифікував ні український, ні російський парламенти. І це, звичайно, проблема. Наша ідея полягає в тому, щоб отримати таку політичну вагу, на яку потім усі опираються під час реалізації документу, який також мають схвалити парламенти,

– каже представник ОБСЄ.

Крім того, згідно з планом, пропонується створення перехідної адміністрації ООН у окремих районах Донецької та Луганської областей. Вона має слідкувати за втіленням мирного плану та реінтеграції цих регіонів.

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"Сенс цього заходу полягає не в усуненні місцевого населення від влади, а навпаки, в гарантіях того, що його права буде забезпечено. Сюди належить і елемент амністії. Представники цих регіонів беруть участь у мінському процесі та мають бути почутими після ухвалення нової всеосяжної угоди", – пояснив Сайдік.

Щодо ймовірної чисельності військової та поліцейської місії ООН на Донбасі, то її наразі не підрахували. Сайдік зауважив, що кількість миротворців не перевищуватиме 20 тисяч осіб, "як деякі про це говорять", а буде навіть меншою.

До слова, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що потужності ООН спільно з ОБСЄ можуть бути цікавою опцією.

Що таке миротворча місія? Це заходи з боку міжнародної спільноти щодо запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

Що відомо про запровадження миротворчого контингенту на Донбасі? У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".



На переконання Росії, миротворчі сили на Донбас слід ввести лише для для захисту працівників ОБСЄ на лінії розмежування. Натомість Україна пропонує, аби ті зайшли на усю територію регіону, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. За словам Києва, такий крок є необхідним, аби Росія не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.



Раніше Петро Порошенко заявляв, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму, відтак виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.