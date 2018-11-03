Миротворці на Донбасі: Порошенко хоче долучити до місії ще одну країну

Президент України Петро Порошенко запропонував Туреччині взяти участь у складі майбутньої миротворчої місії під мандатом ООН на території Донбасу, де триває російсько-українська війна.

Про це український глава держави заявив під час спільної прес-конференції з главою Туреччини у Стамбулі, передає "Укрінформ".

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Порошенко зазначив, що запропонував Ердогану активізувати діалог між Україною і Туреччиною, зокрема підтримати рішення щодо розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН.

Ми довіряємо Туреччині і будемо щасливі бачити, якби Туреччина взяла участь у встановленні миру на Донбасі через розміщення своєї миротворчої місії у складі місії ООН,

– зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що більше сорока країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.



Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна разом зі США, Францією та Німеччиною готує проект резолюції про введення на Донбас миротворчої місії ООН, який внесуть до Ради безпеки. Представник України на переговорах в Мінську Євген Марчук зазначив, що Росія пропонує в якості миротворців ООН на Донбасі представників Сербії, країн Африки та Латинської Америки.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".