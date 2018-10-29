За яких умов Україна може втратити Донбас на наступні 30 років

Полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант вважає, якщо миротворці ООН зайдуть на Донбас на умовах, які пропонує президент Росії Володимир Путін і перебуватимуть лише у сірій зоні, тоді Україна його втратить на наступні 30 років.

Про це він заявив у коментарі ресурсу "Ліга.net".

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Чи може миротворча місія ООН допомогти у завершенні війни в Донбасі? Це залежить від того, чого хоче Україна. Путін не дозволить допустити миротворців ООН уздовж свого кордону. Якщо миротворці ООН зайдуть в Донбас на його умовах, якщо миротворці будуть тільки в сірій зоні – Україна втратить Донбас на наступні 30 років,

– зауважив він.

Водночас військовий експерт висловив думку, що миротворці – це відволікання від основної проблеми.

"Це політичне питання: чи потрібен "мир за будь-яку ціну"? Чи прийме країна мир за будь-яку ціну після стількох смертей? Це політичне рішення, яке ухвалять президент і парламент. А миротворці – це мир за будь-яку ціну", – констатував він.

Нагадаємо, нещодавно у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб продемонстрували орієнтовну модель миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".