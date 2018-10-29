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      При каких условиях Украина может потерять Донбасс на следующие 30 лет

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      Если миротворцы зайдут на Донбасс на условиях Путина, тогда Украина его потеряет на следующие 30 лет, – британский генерал Грант
      Если миротворцы зайдут на Донбасс на условиях Путина, тогда Украина его потеряет на следующие 30 лет, – британский генерал Грант / ТСН

      Полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант считает, если миротворцы ООН войдут на Донбасс на условиях, которые предлагает президент России Владимир Путин, и будут находиться только в серой зоне, тогда Украина его потеряет на следующие 30 лет.

      Об этом он заявил в комментарии ресурсу "Ліга.net".

      Читайте также: В чем опасность миротворцев в Украине: мнение международника

      Может миротворческая миссия ООН помочь в завершении войны на Донбассе? Это зависит от того, чего хочет Украина. Путин не позволит допустить миротворцев ООН вдоль своей границы. Если миротворцы ООН зайдут на Донбасс на его условиях, если миротворцы будут только в серой зоне – Украина потеряет Донбасс на следующие 30 лет,
      – отметил он.

      В то же время военный эксперт выразил мнение, что миротворцы – это отвлечение от основной проблемы.

      "Это политический вопрос: нужен ли "мир любой ценой"? Примет ли страна мир любой ценой после стольких смертей? Это политическое решение, которое примут президент и парламент. А миротворцы – это мир любой ценой", – констатировал он.

      Напомним, недавно в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц продемонстрировали ориентировочную модель миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      миротворческая миссия оон на донбассе: хроника событий

       

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Миротворческий контингент Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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