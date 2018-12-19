Росія не реагує на дипломатичні сигнали уже п’ять років, потрібні інші кроки, – дипломат

Загострення в Азовському морі знову повернуло Україну в центр уваги Заходу, де почали забувати, що в нас війна на Донбасі, а не заморожений конфлікт. Але Росію дипломатією не зупинити.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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"Росія намагається на Заході просувати думку, що це різні проблеми. Крим начебто їхня територія, а конфлікт на Донбасі триває – то це Україна не виконує мінські угоди. А Азовське море – наша провокація. Тому Україна повинна показати, що це один ланцюг. Акти агресії з боку Росії продовжуватимуться. Кремль не зупинить повзучу анексію Азовського моря і продовжить її в Чорному морі", – наголошує Олександр Хара.

Водночас, за його словами, хоча про тему введення миротворців забули, Путін використовуватиме перемовини в якості димової завіси для продовження агресії проти України і досягнення свої геополітичних цілей.

Щоб припинити війну, потрібна вказівка Путіна, і через 24 години вона завершиться. Війна йде не тому, що є незадоволені громадяни України на сході, а тому що це збройна агресія Росії під ширмою громадянської війни. Тому з самого початку було зрозуміло, що миротворці не зможуть вплинути на ситуацію. Це зовнішня агресія з боку Росії. Питання не в російській мові, а в бажанні Кремля контролювати всю Україну. Росія не реагує на дипломатичні сигнали уже п’ять років. Потрібно вводити нові санкції і посилювати Україну,

– зазначає Хара.

Нагадаємо, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися. Серед 19 держав, які голосували проти, – Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве. У Кремлі з резолюцією не згодні – кажуть, що шкодують про ухвалення цього документу.