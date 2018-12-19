23:53
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, сьогодні
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Росія не реагує на дипломатичні сигнали уже п’ять років, потрібні інші кроки, – дипломат

      840 Читать новость на русском
      Путін не зупиниться на Азовському морі
      Путін не зупиниться на Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Загострення в Азовському морі знову повернуло Україну в центр уваги Заходу, де почали забувати, що в нас війна на Донбасі, а не заморожений конфлікт. Але Росію дипломатією не зупинити.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Росія в патовій ситуації, – експерт

      "Росія намагається на Заході просувати думку, що це різні проблеми. Крим начебто їхня територія, а конфлікт на Донбасі триває – то це Україна не виконує мінські угоди. А Азовське море – наша провокація. Тому Україна повинна показати, що це один ланцюг. Акти агресії з боку Росії продовжуватимуться. Кремль не зупинить повзучу анексію Азовського моря і продовжить її в Чорному морі", – наголошує Олександр Хара.

      Водночас, за його словами, хоча про тему введення миротворців забули, Путін використовуватиме перемовини в якості димової завіси для продовження агресії проти України і досягнення свої геополітичних цілей.

      Щоб припинити війну, потрібна вказівка Путіна, і через 24 години вона завершиться. Війна йде не тому, що є незадоволені громадяни України на сході, а тому що це збройна агресія Росії під ширмою громадянської війни. Тому з самого початку було зрозуміло, що миротворці не зможуть вплинути на ситуацію. Це зовнішня агресія з боку Росії. Питання не в російській мові, а в бажанні Кремля контролювати всю Україну. Росія не реагує на дипломатичні сигнали уже п’ять років. Потрібно вводити нові санкції і посилювати Україну,
      – зазначає Хара.

      Нагадаємо, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися. Серед 19 держав, які голосували проти, – Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве. У Кремлі з резолюцією не згодні – кажуть, що шкодують про ухвалення цього документу.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Путін Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі Миротворчий контингент
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      сьогодні , 22:15 Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      2499
      Одна история о "Русском мире"
      сьогодні , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 736
      Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
      сьогодні , 21:30 Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 6358
      Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      сьогодні , 21:00 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      Яніна Ткачук 293
      Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
      сьогодні , 20:01 Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
      Яніна Ткачук 652
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Савченко розповіла, чи готова стати президентом України
       6 лютого 2017 , 00:32 84
      Хелловін 2018: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео
      27 жовтня , 09:04
      Mercedes-Benz EQC: офіційна інформація, характеристики, фото та відео
       5 вересня , 14:53
      Ліга Європи: Мілан уникнув конфузу в матчі з Дюделанжем, Спортінг познущався над Карабахом
       29 листопада , 21:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук