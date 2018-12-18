Генасамблея ООН засудила агресію РФ в морях України: з’явилась перша реакція Кремля

У Кремлі кажуть, що не згодні резолюцією Генеральної асамблеї ООН про проблему мілітаризації Криму і Чорного та Азовського морів. Там жалкують, що цей документ таки ухвалили.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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24 канал писав, що Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

Коментуючи результати голосування, Пєсков наголосив, що Росія "продовжить пояснювати свою поизцію".

Ми можемо лише висловити свою незгоду з подібною позицією і свій жаль. Ми, безумовно, продовжимо послідовно роз'яснювати нашу позицію і доводити до відома наших візаві,

– зазначив він.

Пєсков не захотів коментувати результати голосування щодо резолюції, оскільки "не знайомий з ними в деталях".

До слова, ухвалення резолюції привітав Президент України Петро Порошенко. Лідер держави наголосив, що "резолюція показала однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля". В українському МЗС таке рішення Генасамблеї назвали "чітким сигналом для Російської Федерації".

Яку агресію Росія здійснила у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.