Генасамблея ООН засудила дії Росії в Азовському та Чорному морі: з’явилася заява МЗС України

У МЗС України наголошують, що злочинні дії РФ не залишаться без відповіді. Широка підтримка української позиції щодо Криму у Генеральній асамблеї ООН є чітким сигналом для Російської Федерації.

Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті відомства.

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24 канал писав, що Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

Широка підтримка нашої позиції стосовно Криму та засудження мілітаризації Чорного та Азовського морів є чітким сигналом для Російської Федерації: російські злочини та провокації не залишаються поза увагою світового співтовариства, а держава-агресор понесе відповідальність за правопорушення,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що нову резолюцію використають "в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів". При цьому в МЗС України подякували кожній державі, яка віддала свій голос за резолюцію.

До слова, ухвалення резолюції привітав такж Президент України Петро Порошенко. Лідер держави наголосив, що "резолюція показала однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля".

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.