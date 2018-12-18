11:59
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, 17 грудня
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, 17 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Генасамблея ООН засудила дії Росії в Азовському та Чорному морі: з’явилася заява МЗС України

      447 Читать новость на русском
      Чіткий сигнал для Росії, – МЗС України про резолюцію щодо мілітаризації Росією українських морів
      Чіткий сигнал для Росії, – МЗС України про резолюцію щодо мілітаризації Росією українських морів / Фото з відкритих джерел

      У МЗС України наголошують, що злочинні дії РФ не залишаться без відповіді. Широка підтримка української позиції щодо Криму у Генеральній асамблеї ООН є чітким сигналом для Російської Федерації.

      Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті відомства.

      Читайте також:  Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією Криму: хто голосував проти

      24 канал писав, що Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Широка підтримка нашої позиції стосовно Криму та засудження мілітаризації Чорного та Азовського морів є чітким сигналом для Російської Федерації: російські злочини та провокації не залишаються поза увагою світового співтовариства, а держава-агресор понесе відповідальність за правопорушення,
      – мовиться у повідомленні. 

      У відомстві наголошують, що нову резолюцію використають "в контексті зусиль України з деокупації території нашої держави, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів". При цьому в МЗС України подякували кожній державі, яка віддала свій голос за резолюцію.

      До слова, ухвалення резолюції привітав такж Президент України Петро Порошенко. Лідер держави наголосив, що "резолюція показала однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля". 

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Генасамблея ООН Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія ООН
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      сьогодні , 11:00 Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      Віталій Дейнега 477
      Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
      сьогодні , 10:01 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
      Оксана Вербіцька 657
      Зрада та перемога опозиції, Або Олігарх олігарху – вовк
      сьогодні , 08:40 Зрада та перемога опозиції, Або Олігарх олігарху – вовк
      Катерина Одарченко 1050
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      17 грудня , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 1029
      Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті
      17 грудня , 21:00 Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті
      Яніна Ткачук 1635
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Перші провокації на Об'єднавчому соборі: затримали двох осіб зі зброєю
       15 грудня , 13:25
      Легенда Барселони перейшов у чемпіонат Катару
       14 серпня , 10:17
      Динамо прорвало, Ворскла на підйомі, а Раванеллі не витримав українських реалій – підсумки 9 туру УПЛ
       24 вересня , 13:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук