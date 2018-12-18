Порошенко привітав ухвалення резолюції щодо мілітаризації Криму
Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН запропонованої Україною резолюції про мілітаризацію Росією Криму і акваторій Азовського і Чорного морів.
Про це глава держави написав у своєму Twitter.
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Сьогодні зроблено ще один важливий крок на шляху до деокупації Криму. Резолюція показала однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля,
– йдеться у заяві президента.
Порошенко наголосив, що резолюцією "задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною консолідованої претензії України до російської держави".
"Світове співтовариство єдине у своїй позиції – Кремль повинен негайно і безумовно звільнити українських моряків і повернути Україні військові кораблі. Нинішня резолюція також наголошує на необхідності подальшої консолідації міжнародних зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності, включно з Кримом, як єдиного шляху відновлення безпеки і стабільності в Європі ", – заявив глава держави.
Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.
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