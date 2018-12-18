06:48
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, 17 грудня
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, 17 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Порошенко привітав ухвалення резолюції щодо мілітаризації Криму

      246 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 Канал

      Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН запропонованої Україною резолюції про мілітаризацію Росією Криму і акваторій Азовського і Чорного морів.

      Про це глава держави написав у своєму Twitter.

      Читайте також: Агресія Росії в Керченській протоці: США та Канада готують спільну відповідь

      Сьогодні зроблено ще один важливий крок на шляху до деокупації Криму. Резолюція показала однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля,
      – йдеться у заяві президента.

      Порошенко наголосив, що резолюцією "задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною консолідованої претензії України до російської держави".

      "Світове співтовариство єдине у своїй позиції – Кремль повинен негайно і безумовно звільнити українських моряків і повернути Україні військові кораблі. Нинішня резолюція також наголошує на необхідності подальшої консолідації міжнародних зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності, включно з Кримом, як єдиного шляху відновлення безпеки і стабільності в Європі ", – заявив глава держави.

      Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ООН Генасамблея ООН Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук