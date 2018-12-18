Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН предложенной Украины резолюции о милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей.
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
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Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля,
– говорится в заявлении президента.
Порошенко подчеркнул, что резолюцией "задокументировано очередное международное преступление Кремля, станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству".
"Мировое сообщество единственное в своей позиции – Кремль должен немедленно и безусловно освободить украинских моряков и вернуть Украину военные корабли. Нынешняя резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета и территориальной целостности, включая Крым, как единственного пути восстановления безопасности и стабильности в Европе ", – заявил глава государства.
Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.
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