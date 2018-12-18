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      Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 Канал

      Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН предложенной Украины резолюции о милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей.

      Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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      Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля,
      – говорится в заявлении президента.

      Порошенко подчеркнул, что резолюцией "задокументировано очередное международное преступление Кремля, станет частью консолидированной претензии Украины к российскому государству".

      "Мировое сообщество единственное в своей позиции – Кремль должен немедленно и безусловно освободить украинских моряков и вернуть Украину военные корабли. Нынешняя резолюция также подчеркивает необходимость дальнейшей консолидации международных усилий для восстановления суверенитета и территориальной целостности, включая Крым, как единственного пути восстановления безопасности и стабильности в Европе ", – заявил глава государства.

      Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Генассамблея ООН ООН Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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