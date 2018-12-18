Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про мілітаризацію Росією Криму: хто голосував проти

Резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму і акваторій Азовського і Чорного морів не підтримали 19 країн. Зокрема, "проти" проголосувала сама Росія, а також Білорусь та Сербія.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Twitter.

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24 канал писав, що запропоновану Україною резолюцію підтримали 66 країн, ще 72 утрималися.

Серед 19 держав, які голосували проти, – Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуелата Зімбабве.

Держави, які голосували ПРОТИ кримської резолюції:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2018 р.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2018 р.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.