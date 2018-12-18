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      Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма: кто голосовал против

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      Стало известно, кто голосовал против резолюции по милитаризации Крыма
      Стало известно, кто голосовал против резолюции по милитаризации Крыма / Фото из открытых источников

      Резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей не поддержали 19 стран. В частности, "против" проголосовала сама Россия, а также Беларусь и Сербия.

      Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Twitter.

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      24 канал писал, что предложенную Украиной резолюцию поддержали 66 стран, еще 72 воздержались.

      Среди 19 государств, голосовавших против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла Зимбабве.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Генассамблея ООН ООН Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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