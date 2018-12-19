Россия не реагирует на дипломатические сигналы уже пять лет, нужны другие шаги, – дипломат

Обострение в Азовском море снова вернуло Украину в центр внимания Запада, где начали забывать, что у нас война на Донбассе, а не замороженный конфликт. Но Россию дипломатией не остановить.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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"Россия пытается на Западе продвигать мысль, что это разные проблемы. Крым вроде их территория, а конфликт на Донбассе продолжается – это Украина не выполняет минские соглашения. А Азовское море – наша провокация. Поэтому Украина должна показать, что это одна цепь. Акты агрессии со стороны России будут продолжаться. Кремль не остановит ползучую аннексию Азовского моря и продолжит ее в Черном море", – отмечает Александр Хара.

Однако, по его словам, хотя о теме введения миротворцев забыли, Путин будет использовать переговоры в качестве дымовой завесы для продолжения агрессии против Украины и достижения своих геополитических целей.

Чтобы прекратить войну, нужно указание Путина, и через 24 часа она завершится. Война идет не потому, что есть недовольные граждане Украины на востоке, а потому что это вооруженная агрессия России под ширмой гражданской войны. Поэтому с самого начала было понятно, что миротворцы не смогут повлиять на ситуацию. Это внешняя агрессия со стороны России. Вопрос не в русском языке, а в желании Кремля контролировать всю Украину. Россия не реагирует на дипломатические сигналы уже пять лет. Нужно вводить новые санкции и усиливать Украину,

– отмечает Хара.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Среди 19 стран, голосовавших против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. В Кремле резолюцией не согласны – говорят, что жалеют о принятии этого документа.