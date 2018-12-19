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      Россия в патовой ситуации, – эксперт

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      ООН осудила милитаризацию Россией Крыма
      ООН осудила милитаризацию Россией Крыма / Фото из открытых источников

      Резолюция Генассамблеи ООН об осуждении милитаризации Россией Крыма усиливает политическое давление на страну-агрессора и увеличивает вероятность принятия Азовского пакета санкций.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

      Читайте также: Генассамблея ООН осудила агрессию РФ в морях Украины: появилась первая реакция Кремля

      Резолюция Генассамблеи ООН по милитаризации Россией Крыма – еще один весомый аргумент для Украины в международных судах против РФ. Это усиливает нашу позицию во время сложных дебатов формирования Азовского пакета санкций. Процесс осознания западными политиками необходимости внедрения новых санкций продолжается,
      – говорит Игорь Семиволос.

      Однако, по его словам, принятие резолюции, к сожалению, не повлияет на то, что Россия сразу освободит украинских военных моряков, захваченных в Азовском море. Семиволос замечает: представители Германии, в частности, считают, что, пока существуют шансы на деэскалацию ситуации в Азовском и Черном морях и возвращения моряков, не стоит усиливать санкции.

      Аргумент о том, что санкции против РФ лучше не усугублять, пока есть шанс на освобождение моряков, можно воспринимать при условии, что такие усилия приведут к положительному результату в течение месяца-двух. Если станет ясно, что эти международные усилия ни к чему не привели, то вероятность введения нового Азовского пакета санкций будет быстро расти,
      – отмечает Семиволос.

      При этом, отмечает эксперт, Путин хочет использовать моряков, как разменную монету, в торгах с Западом. Но Россия находится в патовой ситуации. США поставили Россию в определенные условия относительно захвата наших судов и моряков: никаких переговоров с Трампом, пока Кремль не освободит военнопленных. Но Путин никогда не действует под давлением. Уже звучали мнения, что президент РФ не будет разговаривать с Украиной до президентских выборов. С нашей стороны, говорит Игорь Семиволос, это попытка объяснить рационально политику Путина. Но объяснить логически шаги президента РФ невозможно. Путин иррациональный.

      Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Среди 19 стран, голосовавших против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Санкции Владимир Путин Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Генассамблея ООН
      Источник: 24 канал
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