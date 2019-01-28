Новый мирный план для Донбасса вместо минских сделок: что разработали в ОБСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовили новый план по урегулированию конфликта на Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям. Предполагается, что в процессе будут участвовать ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза. Также, согласно документу, Россия и Украина должны заключить договор, который затем должны одобрить парламенты.

Об этом рассказал Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик в комментарии газете Kleine Zeitung.

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"В течение последних лет мы увидели, что минские договоренности не совсем четкие. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента – проведение местных выборов – нужна помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. ОБСЕ имеют задачу оценивать избирательный процесс, а потому она не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности", – подчеркнул он.

Как отметил дипломат, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Все они могли задавать вопросы и делать комментарии.

Согласно новому мирному плану относительно Донбасса, ООН и будут ОБСЕ функционировать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем. Вышеупомянутое касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Также в ОБСЕ предлагают создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса, которое бы действовало по примеру того, что было после войны на Балканах. Деятельность этого агентства должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей. В то же время оно должно сотрудничать с руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством, то есть быть автономным.

Сайдик добавил, что ситуация на Востоке Украины отличается от той, что была во время интеграции Восточной Славонии в Хорватию.

Следовательно, новый мирный план должны подписать руководители стран "нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии, а после необходимо, чтобы его утвердили парламенты.

Нужно соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом планах. Минские договоренности не ратифицировали ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой ​​политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должны одобрить парламенты,

– говорит представитель ОБСЕ.

Кроме того, согласно плану, предлагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Она должна следить за реализацией мирного плана и реинтеграции этих регионов.

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"Смысл этого мероприятия заключается не в устранении местного населения от власти, а наоборот, в гарантиях того, что его права будут обеспечены. Сюда относится и элемент амнистии. Представители этих регионов участвуют в минском процессе и должны быть услышанными после принятия нового всеобъемлющего соглашения" , – пояснил Сайдик.

Относительно вероятной численности военной и полицейской миссии ООН на Донбассе, то ее пока не подсчитали. Сайдик заметил, что количество миротворцев не превышает 20 тысяч человек, "как некоторые об этом говорят", а будет даже меньше.

К слову, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что мощности ООН совместно с ОБСЕ могут быть интересной опцией.

Что такое миротворческая миссия? Это меры со стороны международного сообщества по предотвращению возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.

Что известно о введении миротворческого контингента на Донбассе?​

В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".



По убеждению России, миротворческие силы на Донбасс следует ввести только для для защиты работников ОБСЕ на линии разграничения. Зато Украина предлагает, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемые участки российско-украинской границы. По словам Киева, такой шаг является необходимым, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных в Донецкую и Луганскую область.



Ранее Петр Порошенко заявлял, что введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса не происходит из-за блокирования этого вопроса Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума, затем выступала гарантом безопасности Украины. Поэтому, по словам главы государства, Россия должна объяснить всему миру, почему они против.