Германия создала стратегию для достижения мира в Украине: что предлагают

Министерство иностранных дел Германии представило стратегию урегулирования конфликта в Украине. В опубликованном 30 ноября документе говорится, что с того времени, как Россия аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе в Украине погибли более 10 тысяч человек. Этот конфликт угрожает безопасности, в том числе и Германии, поэтому правительство страны выступает за мир и стабильность.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Предлагаемая Германией стратегия состоит из 5 пунктов: выполнение минских соглашений, нетерпимость к нарушениям международного права, поддержка и защита наблюдателей ОБСЕ, возможно отправка миротворцев ООН на Донбасс, поддержка реформ в Украине.

Читайте также: В Германии предложили закрыть порты ЕС и США для российских судов

Чтобы остановить насилие, Германия настаивает на выполнении минских соглашений, которые в 2015 году заключили Россия, Украина, Германия и Франция. План предусматривал, что стороны конфликта должны прекратить военные действия, отвести тяжелое вооружение и создать буферную зону. Однако, как отмечается в немецком документе, с тех пор Россия и Украина постоянно обвиняют друг друга в нарушениях Минских соглашений. Зато Германия и Франция требуют продолжать переговоры.

В документе МИД Германии также говорится, что аннексия Крыма Россией является грубым нарушением международного права, а оккупация и присоединение полуострова осуждены резолюцией ООН. Ни одна независимая международная организация не направила на так называемый "референдум" в Крыму наблюдателей и не признала его результатов. Федеральное правительство Германии решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

В зоне конфликта на востоке Украины работают наблюдатели ОБСЕ. Эта организация оптимально подходит для нейтрального мониторинга конфликта, поскольку ее членами являются не только Украина и Россия, но и все страны Европы, а также США и Канада. Однако наблюдатели ОБСЕ много раз попадали под обстрелы, им создают препятствия в выполнении поставленных задач. Защита наблюдателей ОБСЕ является одним из главных приоритетов Германии, когда говорится о ситуации на востоке Украины. Германия направила 30 специалистов и поддерживает миссию ОБСЕ, организуя подготовку наблюдателей, предоставляя технику и снаряжение для их работы.

Читайте также: Конфликт в Азовском море: Запад растерян и пассивный

Германия также поддерживает международную дискуссию об отправке на Донбасс миротворческой миссии ООН. При этом правительство страны считает решающим аспектом то, что такая миссия не должна привести к укреплению статуса-кво на Донбассе. Целью должно стать мирное решение конфликта, предусмотренное Минскими соглашениями. Германия будет поддерживать переговоры о создании миротворческой миссии ООН.

Кроме того, Германия поддерживает Украину, реализуя многочисленные проекты. Это не только экономические проекты, но и проекты по развитию открытого общества. Кроме того, правительство Германии поддерживает меры по модернизации государственного управления и децентрализации в Украине. ФРГ также финансирует проекты по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам Украины и восстановления инфраструктуры на Донбассе.