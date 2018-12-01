Німеччина створила стратегію для досягнення миру в Україні: що пропонують

Міністерство закордонних справ Німеччини представило стратегію врегулювання конфлікту в Україні. В опублікованому 30 листопада документі мовиться, що з того часу, як Росія анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі, в Україні загинули понад 10 тисяч осіб. Цей конфлікт загрожує безпеці, в тому числі і Німеччини, тому уряд країни виступає за мир і стабільність в Україні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.



Пропонована Німеччиною стратегія складається з 5 пунктів: виконання мінських угод, нетерпимість до порушень міжнародного права, підтримка і захист спостерігачів ОБСЄ, можливе відправлення миротворців ООН на Донбас, підтримка реформ в Україні.

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Щоб зупинити насильство, Німеччина наполягає на виконанні мінських угод, які у 2015 році уклали Росія, Україна, Німеччина і Франція. Плану передбачав, що сторони конфлікту повинні припинити воєнні дії, відвести важке озброєння і створити буферну зону. Однак, як зазначається в німецькому документі, з того часу Росія і Україна постійно звинувачують одна одну у порушеннях мінських угод. Натомість Німеччина та Франція вимагають продовжувати переговори.

У документі МЗС Німеччини також мовиться, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права, а окупація та приєднання півострова засуджені резолюцією ООН. Жодна незалежна міжнародна організація не скерувала на так званий "референдум" у Криму спостерігачів і не визнала його результатів. Федеральний уряд Німеччини рішуче підтримує територіальну цілісність України.

У зоні конфлікту на сході України працюють спостерігачі ОБСЄ. Ця організація оптимально підходить для нейтрального моніторингу конфлікту, оскільки її членами є не тільки Україна і Росія, але і всі країни Європи, а також США і Канада. Однак спостерігачі ОБСЄ багато разів потрапляли під обстріли, їм створюють перешкоди у виконанні поставлених завдань. Захист спостерігачів ОБСЄ є одним з головних пріоритетів Німеччини, коли мовиться про ситуацію на сході України. Німеччина скерувала 30 фахівців і підтримує місію ОБСЄ, організовуючи підготовку спостерігачів, надаючи техніку і спорядження для їхньої роботи.

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Німеччина також підтримує міжнародну дискусію про відправлення на Донбас миротворчої місії ООН. При цьому уряд країни вважає вирішальним аспектом те, що така місія не повинна привести до зміцнення статусу-кво на Донбасі. Метою має стати мирне вирішення конфлікту, передбачене мінськими угодами. Німеччина підтримуватиме переговори про створення миротворчої місії ООН.

Крім того, Німеччина підтримує Україну, реалізуючи численні проекти. Це не тільки економічні проекти, а й проекти з розвитку відкритого суспільства. Крім того, уряд Німеччини підтримує заходи з модернізації державного управління та децентралізації в Україні. ФРН також фінансує проекти з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам України і відновлення інфраструктури на Донбасі.