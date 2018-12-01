14:05
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Німеччина створила стратегію для досягнення миру в Україні: що пропонують

      4912 Читать новость на русском
      МЗС Німеччини пропонує стратегію для досягнення миру в Україні
      МЗС Німеччини пропонує стратегію для досягнення миру в Україні / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ Німеччини представило стратегію врегулювання конфлікту в Україні. В опублікованому 30 листопада документі мовиться, що з того часу, як Росія анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі, в Україні загинули понад 10 тисяч осіб. Цей конфлікт загрожує безпеці, в тому числі і Німеччини, тому уряд країни виступає за мир і стабільність в Україні.

      Про це повідомляє Deutsche Welle.

      Пропонована Німеччиною стратегія складається з 5 пунктів: виконання мінських угод, нетерпимість до порушень міжнародного права, підтримка і захист спостерігачів ОБСЄ, можливе відправлення миротворців ООН на Донбас, підтримка реформ в Україні.

      Читайте також: У Німеччині запропонували закрити порти ЄС та США для російських суден

      Щоб зупинити насильство, Німеччина наполягає на виконанні мінських угод, які у 2015 році уклали Росія, Україна, Німеччина і Франція. Плану передбачав, що сторони конфлікту повинні припинити воєнні дії, відвести важке озброєння і створити буферну зону. Однак, як зазначається в німецькому документі, з того часу Росія і Україна постійно звинувачують одна одну у порушеннях мінських угод. Натомість Німеччина та Франція вимагають продовжувати переговори.

      У документі МЗС Німеччини також мовиться, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права, а окупація та приєднання півострова засуджені резолюцією ООН. Жодна незалежна міжнародна організація не скерувала на так званий "референдум" у Криму спостерігачів і не визнала його результатів. Федеральний уряд Німеччини рішуче підтримує територіальну цілісність України.

      У зоні конфлікту на сході України працюють спостерігачі ОБСЄ. Ця організація оптимально підходить для нейтрального моніторингу конфлікту, оскільки її членами є не тільки Україна і Росія, але і всі країни Європи, а також США і Канада. Однак спостерігачі ОБСЄ багато разів потрапляли під обстріли, їм створюють перешкоди у виконанні поставлених завдань. Захист спостерігачів ОБСЄ є одним з головних пріоритетів Німеччини, коли мовиться про ситуацію на сході України. Німеччина скерувала 30 фахівців і підтримує місію ОБСЄ, організовуючи підготовку спостерігачів, надаючи техніку і спорядження для їхньої роботи.

      Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: Захід розгублений і пасивний

      Німеччина також підтримує міжнародну дискусію про відправлення на Донбас миротворчої місії ООН. При цьому уряд країни вважає вирішальним аспектом те, що така місія не повинна привести до зміцнення статусу-кво на Донбасі. Метою має стати мирне вирішення конфлікту, передбачене мінськими угодами. Німеччина підтримуватиме переговори про створення миротворчої місії ООН.

      Крім того, Німеччина підтримує Україну, реалізуючи численні проекти. Це не тільки економічні проекти, а й проекти з розвитку відкритого суспільства. Крім того, уряд Німеччини підтримує заходи з модернізації державного управління та децентралізації в Україні. ФРН також фінансує проекти з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам України і відновлення інфраструктури на Донбасі.

      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Анексія Криму Мінські домовленості Миротворчий контингент Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 87
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 500
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1380
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сьогодні , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 1728
      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      сьогодні , 00:04 Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      Іван Яковина 2161
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Смертельна ДТП на Львівщині: водій та пасажирка загинули на місці
       27 грудня 2017 , 11:30
      В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка
       5 червня , 13:31
      У цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Мессі (відео)
       27 липня , 18:16
      Як відновити номер автомобіля: Відео
       18 жовтня , 12:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук