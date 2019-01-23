Ведення миротворців ООН на Донбас: Порошенко обговорив ініціативу з Меркель

У середу, 23 січня, у Давосі Президент України Петро Порошенко обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Було наголошено на важливості реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації мінських домовленостей", – повідомили у повідомили у прес-службі українського президента.

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Співрозмовники також обмінялися думками щодо запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні, а ще обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС.

Нагадаємо, у січня 2019 року представники ОБСЄ запропонували створити спільну з ООН миротворчу місію на Донбасі, яка повинна допомагати врегулювати ситуацію в регіоні.



У Росії заявили, що Москва підтримує дії місії ОБСЄ на сході України, проте миротворчу місію ООН Кремль бачать виключно як "охорону" для спостерігачів ОБСЄ.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".