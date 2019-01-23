Ведение миротворцев ООН на Донбасс: Порошенко обсудил инициативу с Меркель

В среду, 23 января, в Давосе Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Была отмечена важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации минских договоренностей", – сообщили в сообщили в пресс-службе украинского президента.

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Собеседники также обменялись мнениями относительно предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине, а еще обсудили риски для энергетической безопасности ЕС.

Напомним, в января 2019 года представители ОБСЕ предложили создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе, которая должна помогать урегулировать ситуацию в регионе.



В России заявили, что Москва поддерживает действия миссии ОБСЕ на востоке Украины, однако миротворческую миссию ООН Кремль видит исключительно как "охрану" для наблюдателей ОБСЕ.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".