Нам доведеться йти на компроміси, – Клімкін розповів, як Україна повертатиме окупований Донбас

Україні в майбутньому разом із безпековим компонентом потрібен стратегічний план того, як можна економічно докорінно перелаштувати Донбас. Для того, щоб повернути тимчасово окуповану територію слід буде іти на компроміси, проте Україна не збирається легалізовувати жодні злочинні структури.

Мінські домовленості на цей момент виконали свою головну роль: спонукали Росію припинити активні бойові дії. Втім, настав час переходити до нових дій. Для поступового переходу Донбасу у склад України потрібно, щоб звідти забралася Росія, розповів міністр закордонних справ України в інтерв’ю "Цензор.нет".

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У нас із Росією фундаментально різне бачення Мінських домовленостей. Ми виходимо з того, що спочатку Росія забирається, а потім починається процес. Росія розуміє це з точністю до навпаки. Всі прекрасно розуміють, що має бути перехідний період у повернені Донбасу в Україну. В Україну в усіх сенсах – в правовому, а головне в людському та ментальному,

– наголошує Клімкін.

За його словами, тут є декілька аспектів.

Перший – безпековий: не можна завезти на Донбас міжнародну місію, коли там перебувають російські війська, зброя та найманці.

"У процесі розгортання міжнародного компонента мають бути демонтовані російські окупаційні адміністрації. Деяким європейським політикам це важко зрозуміти. Вони пропонують: а може, Росія буде там присутня в якійсь формі? Але сьогодні для більшості очевидно, що так не має бути", – пояснює Клімкін.

Другий – план по перелаштуванню Донбасу: прекрасно зрозуміло, що абсолютна більшість індустріальних потужностей регіону вже ніколи не запрацюють, як раніше. Потрібно виробити нову економічну модель і її сприйняття людьми.

"Все, що відбувається на окупованих територіях зараз – це сірі схеми. Є підозри, що там під контролем російських спецслужб діють схеми з відмивання грошей. Металургійна продукція з окупованих регіонів продається з дисконтом, з махінаціями. Це, до речі, стимул для багатьох в РФ зберігати існуючий статус-кво. Ми намагаємося відстежувати це, тобто вся економіка там має бути фундаментально перелаштована", – переконаний глава українського МЗС.

Водночас, Клімкін вважає, що Росія намагатиметься усіма можливими їй способами заморозити конфлікт.

Ми, і всі наші друзі, розуміємо, що заморозка – це погана опція. Ідеальних рішень насправді не буває. І нам доведеться йти на компроміси. Але те, що ніколи не відбудеться – так це легалізація структур, які Росія створила на окупованих територіях, й інкорпорація цих структур в Україну. Поки Росія не забереться з Донбасу, він не має шансів бути інкорпорованим в Україну,

– наголосив міністр закордонних справ України.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив: позиція Євросоюзу щодо відновлення відносин з Росією тільки за умови виконання Москвою мінських домовленостей є безперспективною.

Що таке мінські угоди?Це комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгодженого на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ще їх називають "Мінськ-2" чи переговори "нормандської четвірки".



Мінські угоди містять 13 пунктів. Це – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей і його суворе виконання, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки, а також – моніторинг місією ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення зброї із застосуванням всіх необхідних технічних систем.