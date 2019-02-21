15:19
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Нам доведеться йти на компроміси, – Клімкін розповів, як Україна повертатиме окупований Донбас

      1253 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Україні в майбутньому разом із безпековим компонентом потрібен стратегічний план того, як можна економічно докорінно перелаштувати Донбас. Для того, щоб повернути тимчасово окуповану територію слід буде іти на компроміси, проте Україна не збирається легалізовувати жодні злочинні структури.

      Мінські домовленості на цей момент виконали свою головну роль: спонукали Росію припинити активні бойові дії. Втім, настав час переходити до нових дій. Для поступового переходу Донбасу у склад України потрібно, щоб звідти забралася Росія, розповів міністр закордонних справ України в інтерв’ю "Цензор.нет".

      Читайте також: Росія нічого не хоче робити для врегулювання питання Донбасу під час виборів в Україні, – Волкер

      У нас із Росією фундаментально різне бачення Мінських домовленостей. Ми виходимо з того, що спочатку Росія забирається, а потім починається процес. Росія розуміє це з точністю до навпаки. Всі прекрасно розуміють, що має бути перехідний період у повернені Донбасу в Україну. В Україну в усіх сенсах – в правовому, а головне в людському та ментальному,
      – наголошує Клімкін.

      За його словами, тут є декілька аспектів.

      • Перший – безпековий: не можна завезти на Донбас міжнародну місію, коли там перебувають російські війська, зброя та найманці.

      "У процесі розгортання міжнародного компонента мають бути демонтовані російські окупаційні адміністрації. Деяким європейським політикам це важко зрозуміти. Вони пропонують: а може, Росія буде там присутня в якійсь формі? Але сьогодні для більшості очевидно, що так не має бути", – пояснює Клімкін.

      • Другий – план по перелаштуванню Донбасу: прекрасно зрозуміло, що абсолютна більшість індустріальних потужностей регіону вже ніколи не запрацюють, як раніше. Потрібно виробити нову економічну модель і її сприйняття людьми.

      "Все, що відбувається на окупованих територіях зараз – це сірі схеми. Є підозри, що там під контролем російських спецслужб діють схеми з відмивання грошей. Металургійна продукція з окупованих регіонів продається з дисконтом, з махінаціями. Це, до речі, стимул для багатьох в РФ зберігати існуючий статус-кво. Ми намагаємося відстежувати це, тобто вся економіка там має бути фундаментально перелаштована", – переконаний глава українського МЗС.

      Водночас, Клімкін вважає, що Росія намагатиметься усіма можливими їй способами заморозити конфлікт.

      Ми, і всі наші друзі, розуміємо, що заморозка – це погана опція. Ідеальних рішень насправді не буває. І нам доведеться йти на компроміси. Але те, що ніколи не відбудеться – так це легалізація структур, які Росія створила на окупованих територіях, й інкорпорація цих структур в Україну. Поки Росія не забереться з Донбасу, він не має шансів бути інкорпорованим в Україну,
      – наголосив міністр закордонних справ України.

      Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив: позиція Євросоюзу щодо відновлення відносин з Росією тільки за умови виконання Москвою мінських домовленостей є безперспективною.

      Що таке мінські угоди?Це комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгодженого на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ще їх називають "Мінськ-2" чи переговори "нормандської четвірки".

      Мінські угоди містять 13 пунктів. Це – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей і його суворе виконання, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки, а також – моніторинг місією ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення зброї із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

      blog_ava
      Єлизавета II зачарувала сливовою сукнею на аудієнції з послами Шрі-Ланки: фото
      сьогодні
      4278
      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Мінські домовленості Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу
      сьогодні , 14:48 Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу
      Дмитро Снєгирьов 173
      Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      сьогодні , 13:00 Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию
      Павло Казарін 231
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сьогодні , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 462
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сьогодні , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 583
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 1110
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук