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      Росія нічого не хоче робити для врегулювання питання Донбасу під час виборів в Україні, – Волкер

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      Волкер заявив, що Росія нічого не хоче робити для врегулювання питання Донбасу під час виборів в Україні
      Волкер заявив, що Росія нічого не хоче робити для врегулювання питання Донбасу під час виборів в Україні / 24 канал

      Росія не бажає робити жодних дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської компанії в Україні. Росія також не виявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова.

      "По факту вони (Росія) сказали, що не хочуть нічого робити під час президентських виборів", – сказав Волкер у коментарі "Інтерфакс-Україна".

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      Говорячи про стан виконання мінських угод, спецпредставник Держдепу зазначив, що ці угоди надзвичайно важливі, і йому б хотілося, щоб вони були реалізовані.

      Мир, відведення важкого озброєння, якщо нам вдасться створити умови – для проведення виборів, амністії, імплементації спеціального статусу (Донбасу), відновлення українського контролю і суверенітету над територією. Це те, про що говорять мінські угоди, і ми всі підтримуємо їх. Необхідно тільки імплементувати (виконати) їх,
      – сказав Волкер.

      При цьому він визнав, що мінські угоди не працюють належним чином.

      "Вони ніколи не працювали добре, оскільки Росія відмовлялася їх імплементувати. Ніколи не було припинення вогню, відведення важкого озброєння або співпраці з цього питання", – пояснив представник США.

      Що таке мінські угоди? Це комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгодженого на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ще їх називають "Мінськ-2" чи переговори "нормандської четвірки".

      Мінські угоди містять 13 пунктів. Це – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей і його суворе виконання, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки, а також – моніторинг місією ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення зброї із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Курт Волкер Україна – Росія Новини Росії Новини США Мінські домовленості Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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