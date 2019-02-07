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      Росія – агресор, – Волкер змінив думку про допуск спостерігачів РФ на вибори в Україну

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      Волкер змінив позицію щодо спостерігачів з РФ
      Волкер змінив позицію щодо спостерігачів з РФ / Фото з відкритих джерел

      Росія є країною-агресором, тому занепокоєння Києва щодо безпеки у контексті участі російських спостерігачів на президентських виборах в Україні є дуже реальною .

      Про це заявив спецпредставник США в Україні Курт Волкер, вдруге коментуючи питання присутності на виборах спостерігачів з РФ у складі місії ОБСЄ.

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      Ми вітаємо готовність України сприяти діяльності спостережної місії ОБСЄ на виборах. Ми впевнені у відданості України прозорості та проведенню вільних та чесних виборів. Треба пам'ятати, що Росія є агресором в Україні, а отже зауваження України щодо безпеки дуже реальні,
      – наголосив Волкер.

      Раніше спецпредставник США говорив, що вважає допустимою присутність громадян Росії у складі місії спостерігачів на президентських виборах в Україні. За його словами, робота спостерігачів взагалі відповідає інтересам України, яка повинна довіряти своїм демократичним інститутам.

      "Необхідно, щоб спостерігачі місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ підтвердили, що Україна дотримується демократичних стандартів). У протилежному випадку, люди матимуть питання щодо виборів. Нормально, щоб російські спостерігачі були частиною (спостереження за виборами – 24 канал), але під керівництвом Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Без ігор", с відзначив Волкер.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Курт Волкер Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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