Россия – агрессор, – Волкер изменил мнение о допуске наблюдателей из РФ на выборы в Украину

Россия является страной-агрессором, поэтому озабоченность Киева относительно безопасности в контексте участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине является очень реальной .

Об этом заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, второй раз комментируя вопрос присутствия на выборах наблюдателей из РФ в составе миссии ОБСЕ.

Читайте также: Как Россия собирается препятствовать выборам в Украине: ключевые угрозы

Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах. Мы уверены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Надо помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит замечания Украины относительно безопасности очень реальные,

– подчеркнул Волкер.

Ранее спецпредставитель США говорил, что считает допустимым присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине. По его словам, работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.

"Необходимо, чтобы наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подтвердили, что Украина придерживается демократических стандартов. В противном случае, люди будут иметь вопросы относительно выборов. Нормально, чтобы российские наблюдатели были частью (наблюдения за выборами – 24 канал), но под руководством Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Без игр", – отметил Волкер.

We welcome Ukraine’s readiness to facilitate the OSCE ODHIR mission’s activities. We have confidence in ‘s commitment to transparency and the conduct of free and fair elections. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 лютого 2019 р.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей? Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, так как речь идет о представителях страны-агрессора.



Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.