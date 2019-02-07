00:26
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Россия – агрессор, – Волкер изменил мнение о допуске наблюдателей из РФ на выборы в Украину

      91 Читати новину українською
      Волкер изменил позицию относительно наблюдателей из РФ
      Волкер изменил позицию относительно наблюдателей из РФ / Фото из открытых источников

      Россия является страной-агрессором, поэтому озабоченность Киева относительно безопасности в контексте участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине является очень реальной .

      Об этом заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, второй раз комментируя вопрос присутствия на выборах наблюдателей из РФ в составе миссии ОБСЕ.

      Читайте также: Как Россия собирается препятствовать выборам в Украине: ключевые угрозы

      Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах. Мы уверены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Надо помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит замечания Украины относительно безопасности очень реальные,
      – подчеркнул Волкер.

      Ранее спецпредставитель США говорил, что считает допустимым присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине. По его словам, работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.

      "Необходимо, чтобы наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подтвердили, что Украина придерживается демократических стандартов. В противном случае, люди будут иметь вопросы относительно выборов. Нормально, чтобы российские наблюдатели были частью (наблюдения за выборами – 24 канал), но под руководством Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Без игр", – отметил Волкер.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей? Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, так как речь идет о представителях страны-агрессора.

      Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      7 февраля
      94409
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Выборы Президента 2019 Курт Волкер Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какими противоречивыми решениями в отношении известных чиновников прославился судья Каркашьян
      7 февраля , 23:50 Какими противоречивыми решениями в отношении известных чиновников прославился судья Каркашьян
      Ірина Шиба 5
      Главные новости 7 февраля: депутаты плодотворно поработали в Раде, найдена замена Супрун
      7 февраля , 22:50 Главные новости 7 февраля: депутаты плодотворно поработали в Раде, найдена замена Супрун
      220
      Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 февраля , 22:00 Курсу на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 259
      Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
      7 февраля , 21:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
      108
      Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      7 февраля , 20:05 Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      Світлана Попова 167
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      КГГА: По столичным улицам ходят 500 психически больных
       21 октября 2011 , 09:31 9
      На праздники дополнительные поезда пустят в Карпаты и Крым
       5 декабря 2011 , 11:54 2
      Mazda MX-5: тест-драйв по 24 параметрам
       28 июля 2018 , 09:30
      "Он врет, чао": как Шевчук и Фонсека эмоционально ссорились после матча Шахтер – Олимпик
       2 декабря 2018 , 21:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук