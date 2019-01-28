Как Россия собирается препятствовать выборам в Украине: ключевые угрозы

Информационная пропаганда, киберпровокации, финансовая поддержка кандидатов и попытки захвата избирательных участков – такими будут главные угрозы российского вмешательства в президентские выборы Украины, которые состоятся 31 марта.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что Россия активно пытается оказывать информационную атаку на Украину через экраны телевизоров.

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Так, российское аналоговое телевидение продолжает транслироваться в пограничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Также много украинцев имеют доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание. Сейчас Россия усилила свои пропагандистские действия, и на российском телевидении количество тем, связанных с выборами в Украине, постоянно увеличивается.

Еще одним способом России дестабилизировать украинские выборы являются информационные провокации. Так, Кремль создает фейковые страницы областных и районных организаций, политических партий и кандидатов. Через эти страницы пророссийские наемники распространяют недостоверную информацию в течение избирательной кампании. Такая провокационная технология сработала на выборах в ОТГ, когда информация с фейковых страниц повлияла на избирателей и медиа.

Комитет избирателей Украины проанализировал, что более 50% денег, которые тратят политики на общенациональные кампании, являются теневыми финансовыми ресурсами. Поэтому есть большая вероятность того, что многие украинские кандидаты получают финансовую поддержку от пророссийских олигархов и компаний.

На сегодня ряд журналистских расследований указывает на вероятность поддержки отдельных украинских СМИ, выполняющих функции "партийных телеканалов", со стороны российских компаний,

– отметил глава КИУ.

Также КИУ обеспокоен тем, что Россия может повторить свои попытки захватывать избирательные участки, или псевдозаминировать их. Такие выходки РФ уже осуществила во время выборов в ОТГ и в между избирательный период на протяжении 2018 года.

Комитет избирателей Украины также призвал представителей правоохранительных органов и спецслужб усилить защиту избирательных участков, систем передачи данных и субъектов избирательного процесса.