СБУ разоблачила вмешательство спецслужб РФ в избирательный процесс через соцсети: детали

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в нашей стране через социальные сети.

Оперативники разоблачили жителя Киева, который под эгидой спецслужб РФ вел антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях, сообщает пресс-служба СБУ.

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Также он получал доступ к "рекламным кабинетам" украинских пользователей в Facebook и Twitter, за что ему также давали вознаграждение. Таким образом злоумышленник должен манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах страны-агрессора.

СБУ разоблачила еще более 300 аккаунтов, которые должны продвигать выгодную Кремлю политическую таргетинговую рекламу во время президентской избирательной кампании в Украине. Через них заказчики из РФ хотели влиять на украинских избирателей, распространяя тенденциозную и фейковую информацию.

Соответствующий список аккаунтов сотрудники СБУ передали администрации социальных сетей Facebook и Twitter.

Видео-интервью со злоумышленником, который под эгидой спецслужб РФ вел антиукраинские интернет-сообщества

Что делать в случае обнаружения подозрительных аккаунтов и получения пророссийских предложений?У российских спецслужб пока повысился интерес к украинским аккаунтам. Кроме распространения фейков и агитации за выгодную для Кремля позицию на выборах, пользователям поступают и коммерческие предложения, по которым на самом деле стоит российская "фабрика троллей" – ООО "Агентство Интернет Исследований".



СБУ советует быть внимательными и в случае получением подобных предложений от неизвестных лиц по использованию аккаунтов в соцсетях сообщать на горячую линию службы – 0800501482.



Ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, которое зарегистрировало аккаунт в соцсетях.