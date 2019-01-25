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      СБУ разоблачила вмешательство спецслужб РФ в избирательный процесс через соцсети: детали

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      Российские пропагандисты вмешиваются в избирательный процесс через соцсети
      Российские пропагандисты вмешиваются в избирательный процесс через соцсети / Getty Images

      Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в нашей стране через социальные сети.

      Оперативники разоблачили жителя Киева, который под эгидой спецслужб РФ вел антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Также он получал доступ к "рекламным кабинетам" украинских пользователей в Facebook и Twitter, за что ему также давали вознаграждение. Таким образом злоумышленник должен манипулировать сознанием украинских избирателей в интересах страны-агрессора.

      СБУ разоблачила еще более 300 аккаунтов, которые должны продвигать выгодную Кремлю политическую таргетинговую рекламу во время президентской избирательной кампании в Украине. Через них заказчики из РФ хотели влиять на украинских избирателей, распространяя тенденциозную и фейковую информацию.

      Соответствующий список аккаунтов сотрудники СБУ передали администрации социальных сетей Facebook и Twitter.

      Видео-интервью со злоумышленником, который под эгидой спецслужб РФ вел антиукраинские интернет-сообщества

      Что делать в случае обнаружения подозрительных аккаунтов и получения пророссийских предложений?У российских спецслужб пока повысился интерес к украинским аккаунтам. Кроме распространения фейков и агитации за выгодную для Кремля позицию на выборах, пользователям поступают и коммерческие предложения, по которым на самом деле стоит российская "фабрика троллей" – ООО "Агентство Интернет Исследований".

      СБУ советует быть внимательными и в случае получением подобных предложений от неизвестных лиц по использованию аккаунтов в соцсетях сообщать на горячую линию службы 0800501482.

      Ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец или лицо, которое зарегистрировало аккаунт в соцсетях.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Соцсети Выборы Президента 2019 СБУ Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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