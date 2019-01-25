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      СБУ викрила втручання спецслужб РФ у виборчий процес через соцмережі: деталі розслідування

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      Російські пропагандисти втручаються у виборчий процес через соцмережі
      Російські пропагандисти втручаються у виборчий процес через соцмережі / Getty Images

      Співробітники Служби безпеки України блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в нашій країні через соціальні мережі.

      Оперативники викрили мешканця Києва, який під егідою спецслужб РФ вів антиукраїнські інтернет-спільноти у соцмережах, повідомляє прес-служба СБУ.

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      Також він отримував доступ до "рекламних кабінетів" українських користувачів у Facebook та Twitter, за що йому також давали винагороду. Таким чином зловмисник мусив маніпулювати свідомістю українських виборців в інтересах країни-агресора.

      СБУ викрила ще понад 300 акаунтів, які мали б просувати вигідну Кремлю політичну таргетингову рекламу під час президентської виборчої кампанії в Україні. Через них замовники з РФ хотіли впливати на українських виборців, поширюючи тенденційну та фейкову інформацію. 

      Відповідний список акаунтів співробітники СБУ передали адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter. 

      Відео-інтерв'ю зі зловмисником, який під егідою спецслужб РФ вів антиукраїнські інтернет-спільноти

      Що робити у разі виявлення підозрілих акаунтів та отримання проросійських пропозицій?
      У російських спецслужб наразі підвищився інтерес до українських акаунтів. Окрім поширення фейків та агітації за вигідну для Кремля позицію на виборах, користувачам надходять і комерційні пропозиції, за якими насправді стоїть російська "фабрика тролів" – ТОВ "Агентство Інтернет Досліджень". 

      СБУ радить бути уважними та у разі отриманням подібних пропозицій від невідомих осіб щодо використання акаунтів в соцмережах повідомляти на гарячу лінію служби – 0 800 501 482.

      Відповідальність за можливі протиправні дії, згідно з чинним законодавством, буде нести власник або особа, яка зареєструвала акаунт у соцмережах. 

      Теги: Російська пропаганда Україна – Росія Соцмережі Президентські вибори 2019 СБУ Новини України
      Джерело: 24 канал
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