СБУ викрила втручання спецслужб РФ у виборчий процес через соцмережі: деталі розслідування

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в нашій країні через соціальні мережі.

Оперативники викрили мешканця Києва, який під егідою спецслужб РФ вів антиукраїнські інтернет-спільноти у соцмережах, повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте також: Впіймали "нічного вовка": у Харкові СБУ затримала проросійського бойовика

Також він отримував доступ до "рекламних кабінетів" українських користувачів у Facebook та Twitter, за що йому також давали винагороду. Таким чином зловмисник мусив маніпулювати свідомістю українських виборців в інтересах країни-агресора.

СБУ викрила ще понад 300 акаунтів, які мали б просувати вигідну Кремлю політичну таргетингову рекламу під час президентської виборчої кампанії в Україні. Через них замовники з РФ хотіли впливати на українських виборців, поширюючи тенденційну та фейкову інформацію.

Відповідний список акаунтів співробітники СБУ передали адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter.

Відео-інтерв'ю зі зловмисником, який під егідою спецслужб РФ вів антиукраїнські інтернет-спільноти

Що робити у разі виявлення підозрілих акаунтів та отримання проросійських пропозицій?

У російських спецслужб наразі підвищився інтерес до українських акаунтів. Окрім поширення фейків та агітації за вигідну для Кремля позицію на виборах, користувачам надходять і комерційні пропозиції, за якими насправді стоїть російська "фабрика тролів" – ТОВ "Агентство Інтернет Досліджень".



СБУ радить бути уважними та у разі отриманням подібних пропозицій від невідомих осіб щодо використання акаунтів в соцмережах повідомляти на гарячу лінію служби – 0 800 501 482.



Відповідальність за можливі протиправні дії, згідно з чинним законодавством, буде нести власник або особа, яка зареєструвала акаунт у соцмережах.