22:10
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, сьогодні
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Впіймали "нічного вовка": у Харкові СБУ затримала проросійського бойовика

      1366 Читать новость на русском
      СБУ затримала проросійського бойовика у Харкові
      СБУ затримала проросійського бойовика у Харкові / Ілюстративне фото

      Працівники Служби безпеки України затримали проросійського бойовика так званої "ЛНР" у Харкові. Поплічник окупантів обслуговував важку броньовану техніку на окупованому Донбасі.

      Про це повідомив прес-секретар СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

      Читайте також: Російський офіцер створив цілу агентурну мережу з жінок в окупованому Луганську: шокуючі деталі

      Мешканець обласного центру у жовтні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи в складі так званої "Добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" він виконував завдання терористів з бойової охорони та обслуговування важкої броньованої техніки і артилерії,
      – зазначили в СБУ.

      Окрім цього, зловмисник супроводжував транспорт бойовиків, який перевозив по тимчасово окупованій території незаконні вантажі та контрабанду.

      Проти затриманого вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Санкція статті перебачає позбавлення волі на термін до 5 років.

      зАТРИМАННЯ ПОПЛІЧНИКІВ ОКУПАНТІВ сбу: 
      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сьогодні , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1145
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      сьогодні , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 192
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 20:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 1466
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 19:44 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 5330
      Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      сьогодні , 19:00 Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      1282
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук