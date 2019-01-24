Впіймали "нічного вовка": у Харкові СБУ затримала проросійського бойовика

Працівники Служби безпеки України затримали проросійського бойовика так званої "ЛНР" у Харкові. Поплічник окупантів обслуговував важку броньовану техніку на окупованому Донбасі.

Про це повідомив прес-секретар СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

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Мешканець обласного центру у жовтні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи в складі так званої "Добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" він виконував завдання терористів з бойової охорони та обслуговування важкої броньованої техніки і артилерії,

– зазначили в СБУ.

Окрім цього, зловмисник супроводжував транспорт бойовиків, який перевозив по тимчасово окупованій території незаконні вантажі та контрабанду.

Проти затриманого вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Санкція статті перебачає позбавлення волі на термін до 5 років.