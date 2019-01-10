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      СБУ затримала чоловіка, який готував теракти за змовою з ФСБ

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      СБУ затримала найманця ФСБ РФ
      СБУ затримала найманця ФСБ РФ / facebook.com

      В Україні викрили підготовку терористичного угрупування. Співробітники СБУ зі складу ООС за процесуального керівництва військової прокуратури Маріупольського гарнізону затримали громадянина К, який "працював" за змовою з ФСБ РФ.

      Про це повідомляє прес-служба ООС.

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      Оперативні заходи проводили з серпня 2018 року по січень 2019-го. В результаті чого було задокументовано "факти придбання громадянином К бойових гранат та 11 пістолетів ПМ на загальну суму 5250 доларів, збуту ним наркотичних засобів (амфетаміну) масою 11 грам на загальну суму 5000 гривень, а також передачі 600 доларів залегендованому співробітнику слідчих органів, який мав нанести третій особі тяжкі тілесні ушкодження".

      Громадянина було затримано 10 січня 2019 року, коли він купував чергову партію вогнепальної зброї – 3 пістолети ПМ. В ході розслідування працівники СБУ встановили, що громадянин діяв за змовою та узгоджував свої дії зі співробітниками ФСБ Російської Федерації, які дислокувались в анексованому Криму. 

      Маючи на меті силову підтримку опозиційних політичних об’єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів в Україні,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі проводяться слідчі дії та обшуки за місцем проживання і роботи громадянина К. Після цього правоохоронці вирішать питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

      Нагадаємо, у 2016-2018 роках Служба безпеки України контррозвідувальної діяльності запобігла 28 терористичним актам на території України, зокрема вісьмом – у 2018 році.

      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ Новини Маріуполя Теракт Кримінальні новини ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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