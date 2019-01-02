Скільком терактам в Україні запобігла СБУ у 2018 році

У 2016-2018 роках Служба безпеки України час контррозвідувальної діяльності запобігла 28 терористичним актам на території країни, зокрема вісьмом – у 2018 році.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"8 терористичних актів на території України було попереджено Службою безпеки України в 2018 році, з них 5 розкрито. Всього у 2016-2018 роках було попереджено 28 терористичних актів", – повідомили у спецслужбі.

Читайте також: СБУ спіймала російського розвідника: чим займався затриманий

До слова, у 2018 році СБУ затримала 46 людей, яких підозрюють у державній зраді. Загалом, вони фігурують у 165 кримінальних провадженнях.