Скільки кримінальних справ за статтею про держзраду порушили у 2018 році

У 2018 році Служба безпеки України затримала 46 людей, яких підозрюють у державній зраді. Загалом, вони фігурують у 165 кримінальних провадженнях.

Про це на брифінгу повідомив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

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Крім того, служба відкрила кримінальні провадження за статтею про шпигунство проти 10-х громадян Росії. Чотирьом підозрюваним вже оголосили про підозру.

Також Служба безпеки України викрила та затримала 20 грудня керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області. Затриманий виявився громадянином України з подвійним громадянством. Він був завербований у Росією в окупованому Севастополі та виїздив у Крим на зустрічі.

До слова, З листопада у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у державній зраді. Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.



За версією слідства, під час анексії Росією Криму Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вивчати законодавство Росії та отримувати російські паспорти. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.



5 грудня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити Валерія Чорнобука під вартою до 1 січня 2019 року.