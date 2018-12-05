Кримського суддю, якого підозрюють у державній зраді, залишили під вартою

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити підозрюваного у державній зраді екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука під вартою до 1 січня 2019 року.

Адвокати юриста заявили, що він продовжує здійснювати адвокатську діяльність.

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Та у Єдиному державному реєстрі адвокатів України відомостей про Чорнобука немає.



Екс-голова Апеляційного суду Криму

Валерій Чорнобук запевнив, що існує рішення, яке скасовує постанову Верховної Ради про його звільнення. Це "рішення" також відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Підозрюваного затримали у листопаді 2018 року

На засідання суду у справі колишнього голови кримського Апеляційного суду прийшли його дружина та екс-командир 39 батальйону територіальної оборони – Чорнобук був там начальником третьої лазні у 2014 році.

Нагадаємо, З листопада у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у державній зраді. Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.

За версією слідства, під час анексії Росією Криму Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вивчати законодавство Росії та отримувати російські паспорти. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.