Кому з кримських чиновників-зрадників "світить" в'язниця: неочікувані дані

Кримськими посадовцями та суддями, які перейшли на бік окупанта, є сотні осіб. Їм світить до 15 років ув'язнення за державну зраду.

Валерій Чорнобук уже три тижні в СІЗО. Адвокати оскаржують тримання його за ґратами. Раніше він сам вершив правосуддя – керував Апеляційним судом Криму. З приходом окупаційної влади, Чорнобук відразу взявся вчити російські закони.

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Кримський журналіст Сергій Мокрушин у березні 2014 року в Криму записав інтерв'ю, а також зазначив, що Чорнобук розповідав кримським суддям про засади конституційного устрою Російської Федерації.



Валерій Чорнобук

Однак окупаційна влада поставила іншу особу керувати Апеляційним судом, а Чорнобука внесла в список осіб нон-ґрата. У квітні 2014 року він чкурнув на материкову частину України. І відразу в АТО – фотографуватись для соцмереж.

Був собі таким "АТОшним туристом". Він прослужив 54 доби. А указом президента був переведений в Апеляційний суд Дніпропетровської області,

– зазначив Мокрушин.

Однак уже за два роки звільнили за порушення суддівської присяги. Проте без діла Чорнобук не залишився – зайнявся бізнесом, а саме заснував авіакомпанію. І лише в липні 2018 року екс-суддею зацікавилися правоохоронці. Його затримали за звинуваченням у державній зраді.

12 років за державну зраду вже отримав Вадим Ганиш – колишній віце-мер Феодосії. За словами судді, Ганиш балотувався на російських виборах до міськради Феодосії. Однак Ганиш досі під домашнім арештом.

У нього є 30 днів, щоб подати апеляцію. Весь цей час він перебуває під домашнім арештом,

– сказав начальник управління Прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко.

Нагадаємо, екс-депутата затримали українські прикордонники на пропускному пункті Каланчак, коли він намагався в'їхати на територію Херсонської області.



Вадим Ганиш

"Всього з 2014 року правоохоронними органами Автономної республіки Крим здійснюється досудове розслідування у 174 кримінальних провадженнях. Саме державна зрада. Нині 65 обвинувальних актів скеровано до суду", – розповів начальник управління Прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко.

Кримський правозахисник Олександр Седов покинув півострів одразу після анексії. Тепер складає списки кримських суддів, які продовжують працювати. Таких уже майже 80, десятеро з яких – "прибульці" з Росії.



Олександр Седов

Майже всі зрадники нині в Криму. Їм світить заочне засудження, якщо хтось спробує виїхати з Криму до Херсонської області, то його відразу схоплять на кордоні, як це було і з Ганишем.