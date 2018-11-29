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      Кому з кримських чиновників-зрадників "світить" в'язниця: неочікувані дані

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      Кримськими посадовцями та суддями, які перейшли на бік окупанта, є сотні осіб. Їм світить до 15 років ув'язнення за державну зраду.

      Валерій Чорнобук уже три тижні в СІЗО. Адвокати оскаржують тримання його за ґратами. Раніше він сам вершив правосуддя – керував Апеляційним судом Криму. З приходом окупаційної влади, Чорнобук відразу взявся вчити російські закони.

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      Кримський журналіст Сергій Мокрушин у березні 2014 року в Криму записав інтерв'ю, а також зазначив, що Чорнобук розповідав кримським суддям про засади конституційного устрою Російської Федерації.

      чоннобук
      Валерій Чорнобук

      Однак окупаційна влада поставила іншу особу керувати Апеляційним судом, а Чорнобука внесла в список осіб нон-ґрата. У квітні 2014 року він чкурнув на материкову частину України. І відразу в АТО – фотографуватись для соцмереж.

      Був собі таким "АТОшним туристом". Він прослужив 54 доби. А указом президента був переведений в Апеляційний суд Дніпропетровської області,
      – зазначив Мокрушин.

      Однак уже за два роки звільнили за порушення суддівської присяги. Проте без діла Чорнобук не залишився – зайнявся бізнесом, а саме заснував авіакомпанію. І лише в липні 2018 року екс-суддею зацікавилися правоохоронці. Його затримали за звинуваченням у державній зраді.

      12 років за державну зраду вже отримав Вадим Ганиш – колишній віце-мер Феодосії. За словами судді, Ганиш балотувався на російських виборах до міськради Феодосії. Однак Ганиш досі під домашнім арештом.

      У нього є 30 днів, щоб подати апеляцію. Весь цей час він перебуває під домашнім арештом,
      – сказав начальник управління Прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко.

      Нагадаємо, екс-депутата затримали українські прикордонники на пропускному пункті Каланчак, коли він намагався в'їхати на територію Херсонської області.

      ганиш
      Вадим Ганиш

      "Всього з 2014 року правоохоронними органами Автономної республіки Крим здійснюється досудове розслідування у 174 кримінальних провадженнях. Саме державна зрада. Нині 65 обвинувальних актів скеровано до суду", – розповів начальник управління Прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко.

      Кримський правозахисник Олександр Седов покинув півострів одразу після анексії. Тепер складає списки кримських суддів, які продовжують працювати. Таких уже майже 80, десятеро з яких – "прибульці" з Росії.

      Олександр Седов
      Олександр Седов

      Майже всі зрадники нині в Криму. Їм світить заочне засудження, якщо хтось спробує виїхати з Криму до Херсонської області, то його відразу схоплять на кордоні, як це було і з Ганишем.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Судді
      Джерело: 24 канал
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