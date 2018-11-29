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      Кому из крымских чиновников-предателей "светит" тюрьма: неожиданные данные

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      Крымскими чиновниками и судьями, которые перешли на сторону оккупантов, являются сотни человек. Им грозит до 15 лет заключения за государственную измену.

      Валерий Чорнобук уже три недели в СИЗО. Адвокаты обжалуют его содержание за решеткой. Ранее он сам вершил правосудие – руководил Апелляционным судом Крыма. С приходом оккупационной власти, Чорнобук сразу взялся учить российские законы.

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      Крымский журналист Сергей Мокрушин в марте 2014 года в Крыму записал интервью, а также отметил, что Чорнобук рассказывал крымским судьям об основах конституционного строя Российской Федерации.

      чоннобук

      Валерий Чорнобук

      Однако оккупационная власть поставила другого человека управлять Апелляционным судом, а Чернобука внесла в список персон нон-грата. В апреле 2014 года он бросился на материковую часть Украины. И сразу в АТО – фотографироваться для соцсетей.

      Был себе таким "АТОшным туристом". Он прослужил 54 сутки. А указом президента был переведен в Апелляционный суд Днепропетровской области,
      – отметил Мокрушин.

      Однако уже через два года уволили за нарушение судейской присяги. Однако без дела Чорнобук не остался – занялся бизнесом, а именно основал авиакомпанию. И только в июле 2018 года экс-судьей заинтересовались правоохранители. Его задержали по обвинению в государственной измене.

      12 лет за государственную измену уже получил Вадим Ганиш – бывший вице-мэр Феодосии. По словам судьи, Ганиш баллотировался на российских выборах в горсовет Феодосии. Однако Ганиш до сих пор под домашним арестом.

      У него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Все это время он находится под домашним арестом,
      – сказал начальник управления прокуратуры АР Крым Вадим Лушпиенко.

      Напомним, экс-депутата задержали украинские пограничники на пропускном пункте Каланчак, когда он пытался въехать на территорию Херсонской области.

      ганиш

      Вадим Ганиш

      "Всего с 2014 года правоохранительными органами Автономной республики Крым осуществляется досудебное расследование по 174 уголовным производствам. Именно государственная измена. Сейчас 65 обвинительных актов направлено в суд", – рассказал начальник управления прокуратуры АР Крым Вадим Лушпиенко.

      Крымский правозащитник Александр Седов покинул полуостров сразу после аннексии. Теперь составляет списки крымских судей, которые продолжают работать. Таких уже почти 80, десять из которых – "пришельцы" из России.

      Олександр Седов

      Александр Седов

      Почти все предатели сейчас в Крыму. Им светит заочное осуждение, если кто-то попытается выехать из Крыма в Херсонскую область, то его сразу схватят на границе, как это было и с Ганишем.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Судьи
      Источник: 24 канал
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