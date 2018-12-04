Українців незаконно переправляли в Росію транзитом через окупований Крим

Прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії транзитом через тимчасово окуповану територію Криму.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Відомо, що під час в’їзду з окупованого Криму до України в КПВВ "Чонгар" правоохоронці затримали водія мікроавтобуса. Він перевіз двох громадян України до Росії та назад транзитом через Крим.



Громадянин України незаконно перевозив українців до Росії транзитом через Крим//Фото: Державна прикордонна служба України

Правоохоронці провели обшуки у водія мікроавтобуса та власника "компанії перевізника". Більше того, правоохоронці вилучили документи, засоби зв’язку та інші речі.

Наразі деталі з’ясовують та проводять слідчі дії.

Нагадаємо, в Україні ввели воєнний стан. Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. В Україні воєнний стан почав діяти з 26 листопада до 26 грудня 2018 року на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. З третього грудня розпочалися військові збори резервістів. В Міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде.