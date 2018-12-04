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      Українців незаконно переправляли в Росію транзитом через окупований Крим

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      Прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії
      Прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії / Фото з відкритих джерел

      Прикордонники викрили незаконну схему переправлення громадян України до Росії транзитом через тимчасово окуповану територію Криму.

      Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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      Відомо, що під час в’їзду з окупованого Криму до України в КПВВ "Чонгар" правоохоронці затримали водія мікроавтобуса. Він перевіз двох громадян України до Росії та назад транзитом через Крим.

      крим росія україна
      Громадянин України незаконно перевозив українців до Росії транзитом через Крим//Фото: Державна прикордонна служба України

      Правоохоронці провели обшуки у водія мікроавтобуса та власника "компанії перевізника". Більше того, правоохоронці вилучили документи, засоби зв’язку та інші речі.

      Наразі деталі з’ясовують та проводять слідчі дії.

      Нагадаємо, в Україні ввели воєнний стан. Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. В Україні воєнний стан почав діяти з 26 листопада до 26 грудня 2018 року на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. З третього грудня розпочалися військові збори резервістів. В Міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде.

      Теги: Україна – Росія Новини Криму Новини України Кримінальні новини Воєнний стан в Україні СБУ Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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