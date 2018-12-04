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      Украинцев незаконно переправляли в Россию транзитом через оккупированный Крым

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      Пограничники разоблачили незаконную схему переправки граждан Украины в Россию
      Пограничники разоблачили незаконную схему переправки граждан Украины в Россию / Фото из открытых источников

      Пограничники разоблачили незаконную схему переправки граждан Украины в Россию транзитом через временно оккупированную территорию Крыма.

      Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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      Известно, что во время въезда из оккупированного Крыма в Украину на КПВВ "Чонгар" правоохранители задержали водителя микроавтобуса. Он перевез двоих граждан Украины в Россию и обратно транзитом через Крым.

      крим росія україна
      Гражданин Украины незаконно перевозил украинцев в Россию транзитом через Крым//Фото: Государственная пограничная служба Украины

      Правоохранители провели обыски у водителя микроавтобуса и владельца "компании перевозчика". Более того, правоохранители изъяли документы, средства связи и другие вещи.

      Сейчас детали выясняют и проводят следственные действия.

      Напомним, в Украине ввели военное положение. Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. В Украине военное положение начало действовать с 26 ноября до 26 декабря 2018 года на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. С третьего декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают – всеобщей мобилизации не будет.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Криминальные новости Военное положение в Украине Полиция Расследования СБУ
      Источник: 24 канал
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