Украинцев незаконно переправляли в Россию транзитом через оккупированный Крым

Пограничники разоблачили незаконную схему переправки граждан Украины в Россию транзитом через временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Известно, что во время въезда из оккупированного Крыма в Украину на КПВВ "Чонгар" правоохранители задержали водителя микроавтобуса. Он перевез двоих граждан Украины в Россию и обратно транзитом через Крым.



Гражданин Украины незаконно перевозил украинцев в Россию транзитом через Крым//Фото: Государственная пограничная служба Украины

Правоохранители провели обыски у водителя микроавтобуса и владельца "компании перевозчика". Более того, правоохранители изъяли документы, средства связи и другие вещи.

Сейчас детали выясняют и проводят следственные действия.

Напомним, в Украине ввели военное положение. Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. В Украине военное положение начало действовать с 26 ноября до 26 декабря 2018 года на территории 10 областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. С третьего декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают – всеобщей мобилизации не будет.