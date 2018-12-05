Крымского судью, которого подозревают в государственной измене, оставили под стражей

Киевский апелляционный суд принял решение оставить подозреваемого в государственной измене экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука под стражей до 1 января 2019 года.

Адвокаты юриста заявили, что он продолжает осуществлять адвокатскую деятельность.

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Но в Едином государственном реестре адвокатов Украины сведений о Чернобуке нет.



Экс-председатель Апелляционного суда Крыма

Валерий Чорнобук заверил, что существует решение, отменяющее постановление Верховной Рады о его увольнении. Это «решение» также отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.



Подозреваемого задержали в ноябре 2018

На заседание суда по делу бывшего главы крымского Апелляционного суда пришли его жена и экс-командир 39 батальона территориальной обороны – Чорнобук был там начальником третьей бани в 2014 году.

Напомним, 3 ноября в Киеве задержали бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в государственной измене. Чорнобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на вершение правосудия на основании законодательства России.

По версии следствия, во время аннексии Россией Крыма Чорнобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей изучать законодательство России и получать российские паспорта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.