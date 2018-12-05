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      Крымского судью, которого подозревают в государственной измене, оставили под стражей

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      Бывшего председателя Апелляционного суда Крыма подозревают в госизмене
      Бывшего председателя Апелляционного суда Крыма подозревают в госизмене / Фото с открытых источников

      Киевский апелляционный суд принял решение оставить подозреваемого в государственной измене экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука под стражей до 1 января 2019 года.

      Адвокаты юриста заявили, что он продолжает осуществлять адвокатскую деятельность.

      Читайте также: Украинцев незаконно переправляли в Россию транзитом через оккупированный Крым

      Но в Едином государственном реестре адвокатов Украины сведений о Чернобуке нет.

      Чорнобук
      Экс-председатель Апелляционного суда Крыма

      Валерий Чорнобук заверил, что существует решение, отменяющее постановление Верховной Рады о его увольнении. Это «решение» также отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.

      Чорнобук
      Подозреваемого задержали в ноябре 2018

      На заседание суда по делу бывшего главы крымского Апелляционного суда пришли его жена и экс-командир 39 батальона территориальной обороны – Чорнобук был там начальником третьей бани в 2014 году.

      Напомним, 3 ноября в Киеве задержали бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в государственной измене. Чорнобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на вершение правосудия на основании законодательства России.

      По версии следствия, во время аннексии Россией Крыма Чорнобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей изучать законодательство России и получать российские паспорта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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