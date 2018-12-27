Сколько уголовных дел по статье о госизмене возбудили в 2018 году

В 2018 году Служба безопасности Украины задержала 46 человек, которых подозревают в государственной измене. В общем, они фигурируют в 165 уголовных процессах.

Об этом на брифинге сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

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Кроме того, служба открыла уголовные производства по статье о шпионаже против 10-х граждан России. Четверым подозреваемым уже объявили о подозрении.

Также Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 20 декабря руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области. Задержанный оказался гражданином Украины с двойным гражданством. Он был завербован Россией в оккупированном Севастополе и выезжал в Крым на встречи.

К слову, в ноябре в Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в государственной измене. Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.



По версии следствия, во время аннексии Россией Крыма Чернобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей изучать законодательство России и получать российские паспорта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



5 декабря Киевский апелляционный суд принял решение оставить Валерия Чернобука под стражей до 1 января 2019 года.