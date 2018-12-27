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      СБУ поймала российского разведчика: чем занимался задержанный

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      Представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк
      Представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк / 24 канал

      Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 20 декабря руководителя агентурной сети российской военной разведки, действовавшего на территории Николаевской области.

      Об этом на брифинге рассказал представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает корреспондент 24 канала.

      Задержанный оказался гражданином Украины с двойным гражданством. Был завербован в России в оккупированном Севастополе и выезжал в Крым на встречи.

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      В его задачи входили сбор и передача разноплановой информации с ограниченным доступом, прежде всего – о воинских подразделениях на территории Очаковского района Николаевской области,
      – сообщили на видеозаписи, продемонстрированной на брифинге.

      Главаря русских разведчиков поймали во время выполнения последней его задачи. В доме злоумышленника провели обыски и нашли средства связи, накопители информации. Задержанному объявили о подозрении в государственной измене.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Вооруженные силы Украины Новости России Расследования Криминальные новости Новости Николаева СБУ
      Источник: 24 канал
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