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      СБУ задержала в Украине три группы российских разведчиков

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      СБУ задержала российских разведчиков
      СБУ задержала российских разведчиков / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины задержала на Востоке три агентурно-боевых группы военной разведки РФ.

      Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

      Читайте также: В СБУ планируют допросить наместника Киево-Печерской лавры Павла, – СМИ

      В спецоперации принимали участие украинские контрразведчики.

      "Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", – отметили в сообщении.

      Кроме того, СБУ выпустила буклеты на украинском и английском языках о преступлениях внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнера" на Донбассе, в Сирии и Центральноафриканской республике.


      Буклет СБУ о преступлениях ЧВК "Вагнера"


      Буклет СБУ о преступлениях ЧВК "Вагнера"

      Что такое ЧВК "Вагнера"? Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году, и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".

      В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.

      Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Война на Донбассе СБУ
      Источник: 24 Канал
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