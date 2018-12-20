СБУ задержала в Украине три группы российских разведчиков

Служба безопасности Украины задержала на Востоке три агентурно-боевых группы военной разведки РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также: В СБУ планируют допросить наместника Киево-Печерской лавры Павла, – СМИ

В спецоперации принимали участие украинские контрразведчики.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", – отметили в сообщении.

Кроме того, СБУ выпустила буклеты на украинском и английском языках о преступлениях внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК "Вагнера" на Донбассе, в Сирии и Центральноафриканской республике.



Буклет СБУ о преступлениях ЧВК "Вагнера"



Буклет СБУ о преступлениях ЧВК "Вагнера"

Что такое ЧВК "Вагнера"? Частная военная компания Вагнера – это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году, и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек".



В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.



Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".