Сколько терактов в Украине предотвратила СБУ в 2018 году

В 2016-2018 годах Служба безопасности Украины время контрразведывательной деятельности предотвратила 28 террористических актов на территории страны, в том числе восемь – в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"8 террористических актов на территории Украины предотвратила Служба безопасности Украины в 2018 году, из них 5 раскрыто. Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 террористических актов", – сообщили в спецслужбе.

Читайте также: СБУ поймала российского разведчика: чем занимался задержанный

К слову, в 2018 году СБУ задержала 46 человек, подозреваемых в государственной измене. В целом, они фигурируют в 165 уголовных производствах.