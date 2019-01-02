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      Сколько терактов в Украине предотвратила СБУ в 2018 году

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      Сколько терактов в Украине предотвратила СБУ в 2018 году
      Сколько терактов в Украине предотвратила СБУ в 2018 году / Radiosvoboda.org

      В 2016-2018 годах Служба безопасности Украины время контрразведывательной деятельности предотвратила 28 террористических актов на территории страны, в том числе восемь – в 2018 году.

      Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

      "8 террористических актов на территории Украины предотвратила Служба безопасности Украины в 2018 году, из них 5 раскрыто. Всего в 2016-2018 годах было предотвращено 28 террористических актов", – сообщили в спецслужбе.

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      К слову, в 2018 году СБУ задержала 46 человек, подозреваемых в государственной измене. В целом, они фигурируют в 165 уголовных производствах.

      Теги: Новости Украины терроризм Теракт Криминальные новости СБУ
      Источник: 24 канал
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