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      СБУ видворила до Білорусі проросійського пропагандиста

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      СБУ видворила до Білорусі проросійського пропагандиста
      СБУ видворила до Білорусі проросійського пропагандиста / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України примусово повернула до Республіки Білорусь її громадянина П. Карназицького, який нелегально проживав в Україні та поширював антиукраїнську пропаганду.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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      Працівниками СБУ було встановлено, що іноземець, проживаючи нелегально в Україні, розповсюджував фейкову інформацію.

      Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародною спільнотою докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави.Також П. Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР",
      – йдеться в повідомленні.

      2 січня 2019 року іноземця примусово повернуто до Білорусі із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки. 

      Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, після введення обмежень на в’їзд російських громадян в Україну російські спецслужби все частіше залучають до провокацій іноземців. 

       

       

      Теги: Новини України Російська пропаганда Новини Білорусі Україна – Росія СБУ
      Джерело: 24 Канал
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