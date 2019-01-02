СБУ видворила до Білорусі проросійського пропагандиста

Служба безпеки України примусово повернула до Республіки Білорусь її громадянина П. Карназицького, який нелегально проживав в Україні та поширював антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Працівниками СБУ було встановлено, що іноземець, проживаючи нелегально в Україні, розповсюджував фейкову інформацію.

Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародною спільнотою докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави.Також П. Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР",

– йдеться в повідомленні.

2 січня 2019 року іноземця примусово повернуто до Білорусі із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.

Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, після введення обмежень на в’їзд російських громадян в Україну російські спецслужби все частіше залучають до провокацій іноземців.