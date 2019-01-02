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      СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста

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      СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста
      СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины принудительно вернула в Республику Беларусь гражданина П. Карназицкого, который нелегально проживал в Украине и распространял антиукраинскую пропаганду.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      Работниками СБУ было установлено, что иностранец, проживая нелегально в Украине, распространял фейковую информацию.

      В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства.Также П. Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР",
      – говорится в сообщении.

      2 января 2019 года иностранца принудительно отправили в Беларусь с запретом въезда в Украину сроком на три года.

      Как отметил председатель СБУ Василий Грицак, после введения ограничений на въезд российских граждан в Украину российские спецслужбы все чаще привлекают к провокациям иностранцев.

      Теги: Новости Украины Российская пропаганда СБУ Украина – Россия Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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