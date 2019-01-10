СБУ задержала мужчину, который готовил теракты по сговору с ФСБ
В Украине разоблачили подготовку террористической группировки. Сотрудники СБУ из состава ООС по процессуальному руководству военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали гражданина К, который "работал" по сговору с ФСБ РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Читайте также: СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста
Оперативные мероприятия проводились с августа 2018 года по январь 2019-го. В результате чего были задокументированы "факты приобретения гражданином К боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5000 гривен, а также передачи 600 долларов залегендированному сотруднику следственных органов, который должен нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения".
Гражданина задержали 10 января 2019 года, когда он покупал очередную партию огнестрельного оружия – 3 пистолета ПМ. В ходе расследования работники СБУ установили, что гражданин действовал по сговору и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ Российской Федерации, которые дислоцировались в аннексированном Крыму.
С целью силовой поддержку оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине,
– говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия и обыски по месту жительства и работы гражданина К. После этого правоохранители решат вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в 2016-2018 годах Служба безопасности Украины во время контрразведывательной деятельности предотвратила 28 террористических актов на территории Украины, в частности восемь – в 2018 году.